Organizzare un evento al mare: i consigli da seguire

Rimini e la Riviera Romagnola sono tra le mete più amate tutto l’anno, ideali per mare, relax e passeggiate anche fuori stagione.

Rimini e tutta la riviera romagnola rappresentano senza ombra di dubbio una delle destinazioni più apprezzate e richieste durante non solo la stagione estiva, ma anche in primavera e in autunno, quando le temperature spesso permettono comunque di godersi delle bellissime passeggiate in riva al mare, anche senza mettere in conto abbronzature e tintarelle varie.

Detto questo, la riviera romagnola e Rimini nello specifico rappresentano un’attrazione decisamente importante per tutti coloro che amano organizzare eventi, specialmente durante la stagione estiva. Ad esempio, alzi la mano chi non ha mai sognato di organizzare una festa all’aperto in spiaggia? In generale, le strutture presenti sul territorio rispondono a molteplici esigenze per quanto concerne l’organizzazione di eventi, ma è chiaro che un simile impegno comporta uno sforzo economico e non notevole. Spesso e volentieri, infatti, non si hanno le competenze necessarie ed è meglio fare riferimento a professionisti del settore che si occupano di organizzazione e allestimento eventi ormai da tanti anni.

Gli aspetti basici per organizzare una festa in spiaggia

È chiaro che se si tratta di un evento molto più importante e professionale, diventa difficile pensare di poterlo organizzare in proprio. Se, al contrario, l’evento è rivolto a un bacino di persone molto ridotto, magari rientrante nella propria cerchia di amicizie o di colleghi, diventa un po’ più semplice pensarci in autonomia.

Cosa bisogna fare? Ci sono alcuni aspetti che vanno valutati a fondo: prima di tutto, è necessario individuare non solo il giorno, ma anche l’orario in cui organizzare l’evento in spiaggia. Ricordatevi sempre di decidere tale aspetto con un certo anticipo, visto che poi va comunicato a tutti gli invitati un po’ di settimane prima.

Anche la tipologia di festa che si ha in mente cambia molto la fase organizzativa: scegliete un tema, altrimenti poi vi troverete in difficoltà nell’integrare di volta in volta gli allestimenti e non solo. A questo punto, potete puntare a delimitare un budget, tenendo in considerazione la spesa per la location, per il cibo e ovviamente per i drink. Individuare la location è un aspetto che può risultare molto difficile, se si ha un budget piuttosto ridotto a disposizione, ma al contempo anche semplice e rapido, se invece le risorse economiche a propria disposizione sono piuttosto ampie. E non dimenticatevi del dress code, così come della musica, due aspetti che fanno la differenza sulla riuscita positiva dell’evento e sul grado di soddisfazione degli invitati.

Scegliere il tema è fondamentale

Come dicevamo in precedenza, la scelta della tipologia di festa da realizzare fa tutta la differenza del mondo. Va bene voler festeggiare, ma si può fare in tanti modi, così come sono diverse le tipologie di party che possono corrispondere alle proprie esigenze e preferenze.

Basti pensare come le feste a tema sono quelle maggiormente apprezzate e organizzate nei locali che si trovano proprio a ridosso della spiaggia: nel momento in cui l’organizzazione risulta essere impeccabile, gli invitati la ricorderanno come molto divertente e vivace. Un esempio potrebbe essere quello dello schiuma party, ma anche di una festa in maschera, ma ci sono anche soluzioni più tranquille come un normalissimo beach party.

La scelta della tipologia di festa da organizzare influenza di conseguenza tutte le decisioni a seguire, visto che si riflette sia sulla scelta della musica che sull’acquisto delle decorazioni e degli allestimenti. E’ sempre bene ricordare come le feste a tema sono probabilmente quelle un po’ più difficili da organizzare, ma al contempo riescono sempre a lasciare un segno indimenticabile tra gli invitati, sia per l’atmosfera divertente e coinvolgente, ma anche per la necessità di rispettare un vero e proprio dress code.