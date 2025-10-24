Oro mondiale per le azzurre dell’inseguimento su pista a Santiago del Cile

Storica vittoria ai Mondiali di ciclismo su pista: l’Italia domina la finale e conquista il gradino più alto del podio

Le azzurre del quartetto dell’inseguimento a squadre hanno conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso a Santiago del Cile. La formazione italiana ha offerto una prestazione straordinaria, imponendosi nella finale contro una fortissima rappresentativa britannica.

Con un perfetto gioco di squadra, ritmo costante e una gestione impeccabile delle fasi di gara, le cicliste italiane hanno confermato la loro supremazia nella specialità, chiudendo con un tempo che ha lasciato le avversarie a distanza.

Questa vittoria rappresenta un ulteriore successo per il movimento del ciclismo femminile italiano, che continua a collezionare risultati di prestigio a livello internazionale. Le azzurre salgono così sul gradino più alto del podio mondiale, portando in alto i colori dell’Italia e aggiungendo un nuovo capitolo glorioso alla storia del ciclismo su pista.