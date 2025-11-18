Orrore a Innsbruck: madre e figlia trovate morte in un congelatore

Le due, scomparse dal luglio 2024, sono state rinvenute in un appartamento. In carcere due fratelli sospettati dell’omicidio

Ritrovamento sconvolgente a Innsbruck, in Austria: i corpi di una donna di 34 anni e della figlia di 10 anni, scomparse da luglio 2024, sono stati trovati chiusi in un grande congelatore nascosto in un ripostiglio di un appartamento.

Per il caso sono indagati due fratelli, di 55 e 53 anni, già arrestati a giugno e tuttora in custodia cautelare. Il maggiore dei due era collega della vittima e aveva avuto con lei una relazione. Entrambi avrebbero ammesso di aver nascosto i cadaveri, ma negano di aver provocato la morte.

La polizia sospetta un duplice omicidio, ma le condizioni dei corpi – rimasti a lungo nei congelatori non funzionanti – rendono difficoltoso stabilire le cause esatte del decesso. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e i motivi del tragico evento.