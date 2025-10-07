Orsini a Meloni: “Vicina alle imprese? Vediamolo nei fatti”

Sostegni e investimenti, non tagli al debito: l’appello del presidente di Confindustria alla premier e al ministro Giorgetti

Durante l’assemblea di Unindustria, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha rivolto un messaggio diretto al governo e in particolare alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invitandola a tradurre in azioni concrete la vicinanza dichiarata al mondo produttivo.

«All’assemblea di Confindustria a maggio — ha ricordato Orsini — la premier Meloni disse una frase che ho molto apprezzato: “Volate alto”. Ma per volare alto non bisogna scordarsi delle imprese».

Orsini ha ribadito la necessità di politiche industriali forti e di un utilizzo mirato delle risorse pubbliche: «So che la presidente del Consiglio è vicina alle imprese, ma vogliamo vederlo nei fatti, anche nella legge di Bilancio. Se il governo vuole davvero pensare in grande, lo faccia sostenendo l’industria».

Il presidente di Confindustria ha poi lanciato un monito sul destino delle risorse economiche disponibili: «La rimodulazione dei fondi non deve servire a ridurre il debito dello Stato, ma a sostenere gli investimenti e la crescita del Paese».

Le parole di Orsini arrivano in un momento cruciale per la definizione della prossima manovra economica, in cui le scelte su investimenti, incentivi e priorità di spesa saranno decisive per il futuro del sistema produttivo italiano.