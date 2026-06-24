Orti urbani alla Colonnella di Rimini: 7 appezzamenti in via Tevere, domande entro il 10 luglio

Il 70% degli orti sarà riservato a chi ha almeno 65 anni e risiede in città da almeno due anni

È stato approvato il bando per l'assegnazione di 7 orti urbani in via Tevere, nella zona della Colonnella. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 di venerdì 10 luglio 2026. Gli orti, ricavati su un'area di proprietà comunale - e cui attuali concessioni sono in scadenza a luglio - saranno concessi gratuitamente per cinque anni e destinati esclusivamente alla coltivazione di ortaggi per uso personale. L'area non dispone ancora di box per gli attrezzi, mentre è prevista la realizzazione di una fontanella per l'irrigazione. Possono partecipare i residenti a Rimini da almeno due anni, fisicamente idonei alle attività di coltivazione - idoneità da certificare con il medico curante solo in caso di assegnazione - e che non possiedano né abbiano disponibilità di terreni coltivabili nella provincia. Il 70% degli orti sarà riservato a chi ha almeno 65 anni e risiede in città da almeno due anni, mentre il restante 30% andrà a progetti scolastici, di socializzazione o di sostegno a persone in difficoltà economica e sociale, individuati dai servizi competenti. Eventuali quote non utilizzate per questi progetti saranno ridistribuite agli altri richiedenti. L'Isee, se allegato alla domanda, contribuisce alla formazione del punteggio in graduatoria. L'iniziativa punta a favorire l'invecchiamento attivo e i legami di comunità, trasformando gli orti urbani in spazi di incontro oltre che di coltivazione.