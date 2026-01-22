Oscar, I Peccatori fa la storia: 16 nomination e record assoluto

Battuti Titanic e La La Land. Dietro l’horror politico di Ryan Coogler, Una battaglia dopo l’altra con DiCaprio ottiene 13 candidature

I Peccatori entra ufficialmente nella storia degli Academy Awards. L’horror politico diretto da Ryan Coogler conquista 16 nomination, stabilendo un record assoluto e superando i primati detenuti finora da Titanic e La La Land, entrambi fermi a quota 14 candidature.

La Notte delle Stelle, in programma il 15 marzo, si preannuncia quindi come una delle più combattute degli ultimi anni. Alle spalle del film di Coogler si piazza infatti Una battaglia dopo l’altra, la dark comedy firmata da Paul Thomas Anderson, che raccoglie 13 nomination, confermandosi il principale rivale nella corsa ai premi più ambiti.

Il film di Anderson è candidato anche per la regia e per le interpretazioni, con un cast di primo piano che include Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio Del Toro e Sean Penn, a conferma del forte peso autoriale e attoriale dell’opera. Questa edizione degli Oscar si distingue inoltre per una crescente apertura internazionale.

Due produzioni non in lingua inglese riescono infatti a entrare nella prestigiosa top ten del miglior film: il brasiliano L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho e il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, segnando un ulteriore passo verso una visione sempre più globale del cinema premiato dall’Academy. Con record infranti, sfide serrate e una forte presenza internazionale, gli Oscar 2026 si annunciano come una cerimonia destinata a lasciare il segno.