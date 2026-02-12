Oss di Quartiere a Rimini, un modello di assistenza consolidato per persone fragili

Rimini rinnova e amplia il servizio di assistenza di prossimità

C'è una forma di fragilità che non si vede sempre subito, non richiede un ricovero, non finisce su una cartella clinica, ma che se intercettata in tempo può essere accompagnata e sostenuta prima che si trasformi in situazioni più complesse.

E’ l’obiettivo del progetto “OSS di Quartiere”, promosso dal Comune di Rimini e gestito dalla Cooperativa sociale Seriana2000, che nasce per offrire sul territorio una figura di prossimità capace di ascoltare, osservare e intercettare i bisogni che emergono nella vita quotidiana delle persone fragili. Spesso non si tratta di grandi emergenze, ma di piccole difficoltà che, se riconosciute tempestivamente possono essere accompagnate in una logica di cura e prevenzione.

Nel concreto, il ruolo dell’OSS di Quartiere consiste nell’ascoltare cittadini, famiglie e caregiver, orientandoli verso i servizi presenti sul territorio e fungendo da collegamento con la rete socio-sanitaria. Gli operatori supportano gli assistiti nelle necessità quotidiane, facilitano l’accesso ai servizi e ai luoghi di bisogno primario e contribuiscono in modo significativo a contrastare la solitudine e l’isolamento sociale, fattori che incidono profondamente sul benessere delle persone fragili.

Attivo dal febbraio 2023, il progetto rappresenta un modello innovativo di assistenza di prossimità, finalizzato a sostenere le persone nel proprio contesto di vita e a prevenire il rischio di istituzionalizzazione.

Attualmente operano 6 operatori socio-sanitari distribuiti sui dodici nodi territoriali del Comune di Rimini, garantendo interventi flessibili, tempestivi e personalizzati.

Ad oggi sono circa 78 gli anziani seguiti nel Comune di Rimini, ai quali vengono assicurati accompagnamenti verso servizi essenziali, supporto nelle attività quotidiane e un monitoraggio costante delle condizioni di fragilità.

Parallelamente, sono circa 14 le persone con disabilità coinvolte nel progetto all’interno del territorio comunale, con interventi mirati al sostegno dei caregiver, all’accesso ai servizi e alla gestione di pratiche amministrative. In alcuni territori sono inoltre attive attività di gruppo a carattere ludico e ricreativo, finalizzate a favorire socializzazione e inclusione.

Il progetto ha ottenuto riscontri molto positivi da parte degli utenti, che ne apprezzano la vicinanza, la discrezione e la capacità di rispondere ai bisogni quotidiani. Anche gli operatori coinvolti sottolineano l’alto valore sociale del servizio e la qualità delle relazioni instaurate. Un servizio che porta la cura dove c'è bisogno: nei quartieri, nelle case, nella vita quotidiana dei cittadini più vulnerabili.

Il Comune di Rimini prevede ora un’ulteriore implementazione del servizio, con l’estensione degli interventi anche ad altre categorie di persone svantaggiate. Tale ampliamento risponde alla finalità strategica di mantenere le persone nel proprio ambiente di vita, attivando percorsi personalizzati di sostegno e prevenendo l’ingresso in strutture residenziali quando non strettamente necessario.

Con il progetto “OSS di Quartiere”, il Comune di Rimini conferma il proprio impegno nel rafforzare la rete dei servizi territoriali e nel promuovere un modello di assistenza fondato sulla prossimità, sull’ascolto e sulla tutela della dignità delle persone più fragili.