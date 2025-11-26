Osteria santarcangiolese è ambasciatrice della Patata di Bologna Dop, con lo chef Giorgio Rattini

L'Osteria da Oreste di Santarcangelo e l'insalata come Bologna sogna, ideata dallo chef Rattini

Lo chef Giorgio Rattini di Osteria da Oreste a Santarcangelo di Romagna ambasciatore della Patata di Bologna Dop. Testimonial attraverso una ricetta da lui ideata, "L’insalata come Bologna sogna", inserita nella carta del locale nell’ambito del progetto “Taste Innovators-La versione dello chef” promosso dal Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop.

Unico chef della Romagna protagonista in questo progetto, Rattini condivide questo percorso insieme ad altri 6 giovani cuochi da tre regioni italiane scelti per creatività e talento: Lorenzo Coccovilli di Odd (Bologna), Marco Meggiato di Allegra (Bologna), Silvia Banterle di Stilla (Colognola Ai Colli), Paolo Giraldo di Uva (Padova), Mariasole Cuomo di Spore (Milano) e Davide Esposito di Osteria Lagrandissima (Milano). Tutti loro hanno realizzato una ricetta originale con al centro la Patata di Bologna Dop, la prima a ottenere la Dop in Italia, prodotto da 70 anni radicato nella tradizione agricola bolognese.

Tutti gli chef inoltre hanno raccontato il loro progetto in cucina insieme alla Patata di Bologna Dop in un video insieme a Giano Lai e Francesca Manunta di “Cosa mangiamo oggi”, content creator forti di un grande seguito di appassionati e professionisti della ristorazione.

“In Osteria utilizziamo la Patata di Bologna Dop per il suo gusto ideale, la consistenza priva di acqua in eccesso, la struttura che permette tantissime ricette – spiega lo chef Giorgio Rattini – Nella ricetta che abbiamo realizzato, grazie alle sue qualità di amido e sapore, alleggerisce e regala nuova consistenza al piatto”.