Ottanta cani di Terranova invadono Rimini per il 32° raduno nazionale

Domenica 10 maggio sfilata nel centro storico con oltre 120 partecipanti da tutta Italia. Prevista anche una raccolta benefica per il rifugio “Arcobaleno di Nuvola” di Pennabilli

Rimini ospiterà domenica 10 maggio il 32° raduno nazionale dei cani di Terranova, appuntamento che porterà nel centro storico circa 80 esemplari della celebre razza accompagnati da oltre 120 proprietari provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa nasce circa 18 anni fa da un gruppo di appassionati conosciutisi online in un forum dedicato ai Terranova. Da un primo pranzo organizzato nel 2008 sono poi nati incontri periodici che oggi si svolgono due volte all’anno, alternando località del Nord e del Centro-Sud Italia.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 a Castel Sismondo. Dopo una foto nell’arena Francesca da Rimini, il gruppo partirà per una passeggiata che toccherà la Piazza dei Sogni dedicata a Fellini, dove verrà ricordato simbolicamente il “Ponte dell’Arcobaleno”, omaggio ai cani scomparsi nell’ultimo anno. Il percorso proseguirà verso piazza Cavour e la Vecchia Pescheria, dove è prevista la benedizione degli animali, prima del pranzo conclusivo con specialità del territorio.

Gli organizzatori sottolineano che tutti i cani partecipanti sono regolarmente vaccinati, muniti di documentazione sanitaria e condotti al guinzaglio. Molti di loro sono impiegati in attività sociali e sportive, dal soccorso in mare agli interventi assistiti nelle scuole, nei centri anziani e nelle carceri, fino al supporto per persone diabetiche.

Durante il raduno sarà inoltre promossa una raccolta di cibo e attrezzature da destinare all’associazione “Arcobaleno di Nuvola ODV” di Pennabilli, che si occupa di cani anziani, malati e disabili.

La passeggiata sarà aperta al pubblico: curiosi e appassionati potranno incontrare i partecipanti, conoscere meglio la razza e accarezzare i protagonisti della giornata.