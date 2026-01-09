Ottiene la carta di identità italiana grazie a un documento rumeno falso: arrestato

L'uomo era riuscito a ingannare l'Ufficio Anagrafe di Rimini

Un 46enne moldavo è stato arrestato, dalla Polizia di Frontiera di Rimini, per il possesso di un documento di identità falso ed è indagato per tre ipotesi di reato: falsità ideologica per induzione in errore di pubblico ufficiale e violazione delle norme sull’immigrazione. I fatti risalgono allo scorso 8 gennaio. Il 46enne, al quale era stato precedentemente rifiutato il permesso di soggiorno in Italia, si è procurato un documento di identità contraffatto, che gli ha permesso di superare i controlli stradali, ma non solo. L'uomo si è presentato all'anagrafe di Rimini, per chiedere la residenza. Il documento falso, ben contraffatto, ha ingannato l’Ufficiale dell’Anagrafe che ha proceduto a validare l’iscrizione anagrafica. Da lì, il passo successivo è stato l’ottenimento di una carta d’identità italiana formalmente valida, rilasciata sulla base di un documento comunitario falso.

Il raggiro è emerso a seguito di un controllo sulla validità dei documenti presentati da alcuni cittadini extracomunitari nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio. Gli esperti del falso documentale, in forza alla Polizia di Frontiera di Rimini, hanno rilevato la falsificazione del documento esibito dallo straniero.

Questa mattina (venerdì 9 gennaio) il 46enne è comparso davanti al Tribunale di Rimini per la celebrazione del processo con il giudizio direttissimo. A seguito della convalida dell’arresto, l’imputato è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura, per l’emissione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.