Otto nuovi mini appartamenti per anziani pronti per la Rsa di Cattolica

Accoglieranno 14 persone

A Cattolica sono terminati i lavori per la realizzazione di 8 mini-appartamenti per anziani non autosufficienti all’ultimo piano della Rsa Vici-Giovannini, la struttura di via Beethoven. Si attendono solo gli arredi e poi gli appartamenti, di cui 2 singoli e 6 doppi, saranno pronti ad accogliere i 14 utenti previsti.

Il costo dei lavori, di oltre 450mila euro, è stato interamente coperto da finanziamenti Pnrr.

“Si tratta di un ulteriore investimento che abbiamo messo in campo a sostegno delle fasce più deboli della società e delle loro famiglie – commentano gli assessori Alessandro Uguccioni e Nicola Romeo – La terza età è un momento delicato della vita di ogni persona e quando ci si trova anche ad affrontare patologie che impediscono l’autosufficienza, strutture come queste sono fondamentali”.

I mini-appartamenti sono stati realizzati in modo tale da accogliere anziani che necessitano di sostegno e aiuto costante, dotandoli di accorgimenti strutturali che permettono agli ospiti di migliorare la qualità della vita.