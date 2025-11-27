Overdose su Intercity diretto a Rimini: 20enne bloccata con 45 grammi di ketamina

Determinante l'intervento di un carabiniere di Cattolica fuori servizio

Momenti di panico martedì sera su un Intercity diretto a Rimini: una 20enne, in viaggio da Trento, ha manifestato segni di overdose mentre trasportava in borsa circa 45 grammi di ketamina. A notare la situazione il capotreno e i passeggeri, che hanno allertato le forze dell’ordine presenti a bordo.

Determinante l’intervento fuori servizio del carabiniere Mirko Mair, in forza ai reparti cinofili di Cattolica, insieme al maresciallo infermiere dell’Esercito Giuseppe Gaspare Del Vecchio. I due hanno stabilizzato la giovane mentre il convoglio si fermava a Faenza, evitando rischi anche per i passeggeri: la sostanza, se dispersa, avrebbe potuto contaminare il vagone, poi evacuato.

Una volta ripresa, la ragazza ha consegnato spontaneamente la droga. Affidata ai sanitari del 118, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio. Dopo lo stop tecnico, il treno ha proseguito la corsa verso Rimini.