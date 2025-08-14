Pacchetto di sigarette “ripieno”: dentro 10 grammi di cocaina. Nei guai un riccionese

Carabinieri sorprendono un 36enne con cocaina e contanti

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 36enne di Riccione per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, disoccupato, è stato notato sul litorale sud in atteggiamento sospetto e tenuto sotto osservazione. Poco dopo è stato visto incontrare un giovane e consegnargli qualcosa. Fermati entrambi, i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette. Addosso al presunto spacciatore c’erano oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga, mentre il 36enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria