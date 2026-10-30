“Pacific Rimini”, i mostri e i robot giganti della graphic novel di Niccolò Tonelli

Giovedì 5 novembre al Centro Culturale Polivalente di Cattolica la presentazione del fumetto che reinterpreta la città romagnola attraverso l'immaginario dei manga giapponesi

Portali che si aprono verso una nuova dimensione, creature mostruose “gravemente invasive e ultraviolente” provenienti dal mare, robot giganti, la città di Rimini trasformata in una fortezza e un giovane tirocinante alle prese con un oscuro mistero. Ecco gli ingredienti di “Pacific Rimini”, la graphic novel che Niccolò Tonelli presenterà giovedì 5 novembre alle ore 17.30 al Centro Culturale Polivalente di Cattolica in dialogo con la direttrice Cristina Bambini.

Mescolando azione, suspense e fantascienza, “Pacific Rimini” propone una rilettura dei luoghi e dei simboli della città romagnola attraverso l'immaginario dei manga giapponesi, intrecciando mostri giganti e robot e fa rivivere in modo del tutto nuovo ed originale spazi noti a tutti.

Questa presentazione rappresenta l’inizio di un nuovo progetto che vedrà il Centro Culturale Polivalente impegnato nella promozione di questo medium narrativo per fare pedagogia del fumetto e didattica ludica attribuendo così il giusto valore a queste pratiche di lettura capaci di trasformare continuamente se stesse per vivere la contemporaneità.

Niccolò Tonelli, attivo da anni nel panorama del fumetto autoprodotto, ha collaborato con Incubo alla Balena, Lök Zine, MalEdizioni Officina Editoriale e Studio Ifix. È direttore artistico del progetto “I Tarocchi della Notte delle Streghe”, che coinvolge oltre cento artisti, e organizza corsi artistici rivolti a tutte le età. È inoltre tra gli organizzatori del festival Fumetti Futuri di Misano Adriatico.