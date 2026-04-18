Padre a processo per abusi sulla figlia 13enne

Lui nega: "È solo gelosa del fratellino"

È fissata per inizio luglio l'udienza preliminare a carico di un 40enne moldavo residente nel Riminese, accusato di violenza sessuale aggravata sulla figlia, all'epoca dei fatti tredicenne.

Secondo la Procura, tra l'estate 2023 e l'ottobre 2024 l'uomo avrebbe più volte palpeggiato e toccato la minore, con cui non conviveva, arrivando in alcuni episodi a strusciarsele addosso fino all'eiaculazione, promettendole denaro in cambio della sua acquiescenza. La ragazza ha trovato il coraggio di opporsi nell'ottobre 2024, allontanandosi dall'abitazione e confidandosi con la psicologa scolastica, che ha attivato l'Ausl Romagna e la Procura di Rimini, dando il via alle indagini.

L'uomo ha sempre respinto le accuse, attribuendo la denuncia alla gelosia della figlia per il fratellino appena nato. La difesa solleva inoltre dubbi su alcune chat WhatsApp del periodo, in cui la ragazza cercherebbe spontaneamente il padre. Tuttavia, in sede di incidente probatorio, la giovane ha confermato nel dettaglio gli episodi davanti alla gip Raffaella Ceccarelli, assistita da una psicoterapeuta.

Il procedimento è coordinato dal pm Luca Bertuzzi. L'imputato è difeso dagli avvocati Marco Ditroia e Valentina Broccoli.