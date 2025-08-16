Padre dimentica le figlie in autogrill sull'A22: interviene la Polstrada

Convinto che stessero dormendo in auto, lascia due bambine nell’area di servizio Paganella Est. A segnalarle è stato il personale dell’autostrada. L’episodio finisce in Procura

Un padre ha dimenticato le proprie figlie, entrambe minorenni, nell’area di servizio Paganella Est dell’autostrada del Brennero (A22). Convinto che le bambine fossero sui sedili posteriori della sua auto, forse addormentate, l’uomo ha ripreso il viaggio senza accorgersi dell’assenza.

È stato il personale dell’area di servizio a notare le due piccole, spaesate e sole, e a chiedere l’intervento della Polizia Stradale. Nonostante non parlassero italiano, gli agenti sono riusciti a farsi dare il numero di telefono del padre, che nel frattempo era ancora in viaggio, persuaso che le figlie fossero a bordo.

Contattato dalla Polstrada, l’uomo è tornato indietro per recuperarle. Le bambine sono state riaffidate ai genitori, ma l’episodio è stato segnalato alla Procura e al Tribunale per i minorenni di Trento.