Padre e figlio immersi nella natura: torna la Gita con papà a Riccione

L’iniziativa gratuita promossa dalla commissione Pari opportunità favorisce momenti di condivisione e divertimento tra genitori e figli

Una giornata da ricordare in un luogo da cartolina, un’esperienza da vivere tra padre e figlio, lontana dalla routine quotidiana e immersi nella bellezza della natura: “Gita con papà” è l’iniziativa promossa dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione, volta a favorire momenti di condivisione autentica e a rafforzare il legame genitore-figlio attraverso le attività all’aria aperta, il gioco e le emozioni.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre, nel cuore del suggestivo Parco naturale Monte San Bartolo, un luogo unico che unisce il fascino del bosco collinare con la macchia mediterranea, fino ad affacciarsi direttamente sul mare. Sarà l’occasione per immergersi nel mondo delle piante e scoprire, passo dopo passo, le meraviglie della natura: alberi secolari, relazioni nascoste del mondo vegetale e una flora straordinariamente variegata.

A ciascun giovane esploratore verrà consegnata una mappa speciale, pensata per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e stimolare la curiosità. Il percorso, semplice e accessibile, condurrà i partecipanti attraverso un ambiente ricco di biodiversità, offrendo l’opportunità di attivare tutti i sensi, divertirsi e comprendere più da vicino l’importanza dei “giganti silenziosi”. Un’esperienza preziosa per ridere insieme, affrontare piccole sfide fianco a fianco, condividere silenzi e parole, consolidare il legame unico con il proprio genitore.

La camminata si concluderà in un ampio spiazzo panoramico a picco sul mare, dove si consumerà il pranzo al sacco, a carico dei partecipanti. Qui si potrà prendere parte a un laboratorio creativo dedicato agli alberi, pensato per stimolare curiosità, fantasia e complicità con i propri papà.

Tutte le informazioni utili per partecipare alla “Gita con papà”

La gita è adatta a bambini e ragazzi a partire dai 4 anni in su e sarà accompagnata da Cristina Romagnoli, Guida ambientale escursionistica e Accompagnatrice turistica, autrice del progetto e blog di viaggi ed escursioni a piedi “Il Bagaglio turistico”. L’escursione, della durata complessiva di circa quattro ore, si svilupperà lungo un percorso medio-facile di circa quattro chilometri, con un dislivello di circa un centinaio di metri.

La camminata partirà alle 9:30 da Strada della Vallugola, 7 - Pesaro https://maps.app.goo.gl/VV4nKicn5LmuN3HF7, da raggiungere con mezzi propri (si consiglia di parcheggiare nei posteggi auto lungo la strada) e si concluderà intorno alle 14.

Per la passeggiata è consigliato indossare scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, portare un cappellino e la crema solare, avere con sé almeno un litro e mezzo di acqua a persona, poiché lungo il percorso non sono presenti fonti, oltre a una piccola merenda come snack o frutta, il pranzo al sacco e un telo o una coperta da picnic per il momento del ristoro. Si consiglia, inoltre, di avere con sé k-way, giacca antivento, zainetto con coprizaino e un cambio completo da lasciare in auto.

La partecipazione alla “Gita con papà” è gratuita, previa iscrizione via mail all’indirizzo [email protected] indicando nome e cognome di ciascun partecipante, oltre all’età dei minori che saranno accompagnati dal genitore.