Padre e figlio muoiono in escursione in Alto Adige

La tragedia in Val Passiria: i due sono precipitati lungo un tratto esposto del sentiero sotto il bivacco Pixner. A dare l’allarme sono stati i familiari

Padre e figlio sono stati trovati privi di vita in Alto Adige, in seguito a una caduta da un tratto esposto di un sentiero nella zona di Plan, a Moso in Passiria, sotto il bivacco Pixner. Le vittime sono Martin Gufler, 25 anni, e il padre Karl Josef Hilmer, 67 anni, entrambi residenti a San Martino in Passiria.

L’allarme è stato lanciato dai familiari, preoccupati perché, nella tarda serata di lunedì, i due non erano ancora rientrati dall’escursione. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e i vigili del fuoco, che hanno purtroppo potuto soltanto constatare il decesso di entrambi.