Crolla in strada a Morciano, paura per un giovane: interviene l'eliambulanza

Il giovane stava camminando in via Europa quando è caduto a terra

A cura di Riccardo Giannini Redazione
23 gennaio 2026 16:12
Crolla in strada a Morciano, paura per un giovane: interviene l'eliambulanza - PH BALLANTE
PH BALLANTE
Morciano di Romagna
Cronaca
Momenti di concitazione questa mattina (venerdì 23 gennaio), intorno alle 10.30, a Morciano. Un giovane di nazionalità africana, mentre camminava in via Europa, è crollato a terra, all'altezza del civico 7, per cause in corso di accertamento. Sono stati subito allertati i soccorsi, con l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica. Dopo i primi accertamenti, è stato richiesto il ricovero al Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Sul posto per gli accertamenti di Legge sono intervenuti un equipaggio dei Carabinieri di Morciano di Romagna.

Ballante

PH BALLANTE

