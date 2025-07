I Padulli si rialzano: tra polemiche e chiusure, apre Progetto Infissi

Da ieri sera, la nuova insegna lungo via Tosca

I Padulli tornano al centro del dibattito. Questa volta non come teatro dell'ennesima polemica e nemmeno per una chiusura, come quella annunciata della macelleria e del bar Falco qualche mese fa, che aveva visto i residenti sul piede di guerra e portato a una raccolta firme del comitato locale.

Da ieri sera, invece, lungo via Tosca brilla una nuova insegna. Nessun grande marchio o colosso della grande distribuzione però (vedi Esselunga). Si tratta di Progetto Infissi, l'elegante showroom firmato da tre imprenditori locali, tutti residenti ai Padulli: Michele Di Croce, Angelo Di Croce e Engjell Elezi, titolare della concessionaria Autoeko e dell'azienda Edilponteggiel.

Proprio i fratelli Di Croce, titolari del Gruppo Mav, hanno contribuito negli ultimi quindici anni allo sviluppo e all'espansione dello storico quartiere, lavorando direttamente o indirettamente alla costruzione di diversi complessi residenziali. Tra due settimane partiranno i lavori dell'ultimo borgo di villette su via Padulli, firmato proprio dalla loro impresa edile.

Ieri sera l'inaugurazione della nuova rivendita di infissi, con tanto di brindisi e taglio del nastro.

"Con la partnership del marchio Drutex, ci occuperemo di fornitura e posa di infissi sul territorio riminese, con soluzioni su misura e materiali di ultima generazione", ha spiegato Angelo Di Croce, circondato da tantissimi amici e residenti del quartiere.

Una scelta apparentemente controcorrente, quella di aprire proprio ai Padulli, viste anche le polemiche degli ultimi mesi sulla mancanza di attività commerciali.

"La nuova rivendita si rivolge principalmente all’utente finale, a cominciare dai residenti del quartiere" sottolinea Di Croce. "Per noi decidere di aprire proprio qui è una scelta lungimirante, perché crediamo molto nello sviluppo a lungo termine dei Padulli, ma anche una scelta di cuore: qui siamo cresciuti come uomini e come professionisti, abbiamo i nostri affetti e aprire il negozio è davvero il minimo per tutto quello che il quartiere ha fatto per noi".