Padulli sotto assedio: quattro furti in tre ore. I residenti scrivono al Questore

Faccia a faccia con il ladro: "Ho urlato e sono fuggiti". Residenti sotto shock

Sette furti tra sabato e martedì hanno messo in allarme il quartiere. Solo nella serata di martedì, tra le 18.30 e le 21.30, sono stati messi a segno quattro colpi in abitazioni tra via Cavalleria Rusticana, via Padulli e via Pagliacci.

Come riporta il Resto del Carlino, i ladri hanno agito spesso mentre i proprietari erano in casa. In un caso una donna si è trovata il malvivente alla finestra: le sue urla lo hanno messo in fuga. Non si tratterebbe di colpi mirati ad abitazioni di pregio, ma incursioni rapide per arraffare qualsiasi cosa, anche di poco valore. In un episodio sono spariti perfino 60 litri di olio.

La paura cresce, soprattutto tra anziani e famiglie con bambini. «I residenti sono terrorizzati», spiega Andrea Turci, presidente del comitato di zona. Il quartiere non è nuovo a episodi simili e nelle ultime settimane altri furti si sono registrati anche in zone vicine.

Il comitato ha scritto al questore Ivo Morelli chiedendo un incontro pubblico con i cittadini per fare il punto sulla situazione e valutare nuove misure di sicurezza. Tra le richieste, più controlli e l’avvio di un sistema di videosorveglianza nelle strade principali. L’obiettivo è dare risposte concrete a un quartiere che chiede più tutela.