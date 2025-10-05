Pagliarani del Bagno 26: “In 38 anni di bagnino non ho mai visto una mareggiata così"
Gabriele Pagliarani del Bagno 26 racconta l’ondata eccezionale che ha colpito Marina Centro
«In 38 anni di lavoro non ho mai visto una mareggiata così: è certamente la più grossa». A parlare è Gabriele Pagliarani, storico bagnino del Bagno 26 di Marina Centro di Rimini, che questa mattina (domenica 5 ottobre) ha assistito a un evento meteo e a conseguente mareggiata eccezzionale.
«Ha iniziato a ingrossarsi attorno alle 10 del mattino, poi verso le 11:30 abbiamo registrato il massimo del picco – racconta Paglierani –. La mareggiata ha colpito soprattutto la zona di Marina Centro, dal porto fino a piazzale Marvelli, allagando tutto fino alle cabine».
L’acqua ha invaso stabilimenti e ristoranti, provocando danni significativi. «I danni più grossi li avremo sicuramente nella cucina del ristorante Tiki – spiega –. Temiamo per i motori dei frigoriferi e per tutte le parti elettriche. Domani mattina arriveranno i Vigili del Fuoco per togliere l’acqua, e solo allora potremo fare una valutazione precisa».
Nonostante l’imprevisto, al Bagno 26 non manca lo spirito romagnolo. «Come da tradizione chiudiamo il 2 novembre, quindi abbiamo ancora giù ombrelloni e lettini – sorride Pagliarani –. Ma come si dice in Romagna, teniamo botta: nel giro di qualche giorno, con entusiasmo e pazienza, sistemeremo tutto e chiuderemo la stagione come sempre».