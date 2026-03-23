Palasport Flaminio gremito per il Contest Hip Hop Catia Semprini

Nona edizione trionfale per l’evento indipendente di UISP Rimini: 270 atleti, 27 crew e quasi 1.000 spettatori in festa

Un palasport gremito, la musica a tutto volume e centinaia di giovani atleti pronti a dare il meglio di sé: sabato 21 marzo il Palasport Flaminio di Rimini ha ospitato la nona edizione del Contest Hip Hop Catia Semprini (HHCS) organizzato da UISP Rimini.

Un’edizione storica: per la prima volta in piena autonomia. Il contest infatti quest’anno ha debuttato come evento indipendente, segnando un passaggio epocale rispetto alle edizioni precedenti. Per anni, la competizione ha trovato spazio all’interno del Giocagin, la grande manifestazione sportiva dedicata alle ginnastiche che UISP Rimini organizza ogni anno. Cresciuto in partecipazione e seguito di pubblico, l'HHCS era ormai pronto a spiccare il volo.

E il volo è stato trionfale: 270 atleti provenienti da 27 crew si sono sfidati sul parquet del Palasport Flaminio davanti a quasi 1.000 spettatori.

Le crew sono state suddivise in quattro categorie, per rispettare fasce d’età e livelli di maturità artistica: Kids (dai 6 agli 11 anni), Junior (dai 12 ai 15 anni), Senior (dai 16 anni in su) e la categoria speciale Scuole, riservata alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, quale segno concreto dell’attenzione di UISP Rimini verso il mondo dell’istruzione e della crescita giovanile.

“Il fatto che il Contest Hip Hop Catia Semprini sia diventato oggi un evento autonomo, capace di riempire un palasport intero, è il frutto di anni di lavoro e di una comunità sportiva che ha creduto in questo progetto” ha commentato la presidente Uisp Rimini, Linda Pellizzoli.

Il contest porta il nome di Catia Semprini, storica collaboratrice di UISP Rimini: “Catia era una persona straordinaria: non era solo una collaboratrice, era l’anima di questo progetto. Questo contest è il modo più bello per tenerla viva. Oggi, guardando questa manifestazione crescere fino a diventare un evento autonomo e così partecipato, sentiamo di aver realizzato qualcosa che aveva iniziato lei”, spiegano Claudia Petrosillo e Silvia Monticelli, organizzatrici dell’evento.

Ad aggiudicarsi il primo premio della categoria Kids la Caos Crew della scuola Dance Studio. Sul più alto gradino del podio della categoria Junior la crew Fire Nova della scuola Edgar Degas, che oltre al trofeo si è aggiudicata un premio del valore di euro 100,00€ e infine, per la categoria Senior, trofeo e primo premio del valore di euro 300,00€ per la crew Hot Steppaz della scuola Studio 524. Tra le scuole la vincitrice è stata la Secondaria di Secondo grado Marco Polo.

Il Contest Hip Hop Catia Semprini 2026 si chiude dunque con un bilancio più che positivo, confermando la vitalità di una manifestazione che, pur portando nel nome il ricordo del passato, guarda con determinazione al futuro. UISP Rimini è già al lavoro per la prossima edizione.



