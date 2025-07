Palermo, 14enne muore in ospedale con segni di violenza e benzina sui vestiti

La Procura dei minori ha avviato un’inchiesta sulla morte di una ragazza trasportata in condizioni gravissime al Buccheri La Ferla.

Una ragazza di 14 anni è morta all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dopo essere arrivata in condizioni critiche. La giovane presentava evidenti segni di violenza sul corpo e i vestiti intrisi di benzina, circostanza che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i sanitari e le forze dell’ordine.

I familiari della ragazza l’hanno accompagnata al pronto soccorso, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il ricovero.

La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un’indagine per fare luce sulla dinamica dei fatti. Le indagini sono affidate alla polizia, che ha già ascoltato i genitori della giovane e sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente fino al gesto volontario o all’aggressione da parte di terzi.

È stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, per accertare le cause della morte e chiarire l’origine dei segni di violenza rilevati sul corpo. Gli investigatori stanno inoltre acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza nei pressi dell’abitazione della ragazza e lungo il tragitto percorso prima dell’arrivo in ospedale.

Il caso ha scosso profondamente la comunità locale e ha riacceso i riflettori sul tema della violenza sui minori. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini, in attesa di ulteriori riscontri.