Palestra di viale Abruzzi, al via a fine agosto i lavori di ampliamento e riqualificazione

Investimento da 800 mila euro per il primo stralcio: nuova ala per gli allenamenti, spogliatoi accessibili e sistemi per il recupero delle acque piovane

Partiranno a fine agosto i lavori di ampliamento e riqualificazione della palestra di viale Abruzzi. L'amministrazione comunale ha approvato alcune modifiche non sostanziali al progetto esecutivo del primo stralcio relativo all'ampliamento e alla riqualificazione della struttura sportiva.

Le nuove integrazioni arricchiscono il progetto originario senza comportare alcuna variazione economica rispetto all'investimento previsto: il quadro economico dell'opera resta infatti confermato a 800.000 euro, finanziato per 500.000 euro dal contributo regionale assegnato tramite bando e per i restanti 300.000 euro mediante cofinanziamento dell'amministrazione comunale.



In particolare, viene introdotta una vasca per la raccolta e il recupero delle acque piovane mirata a una gestione più sostenibile ed efficiente delle risorse idriche. Parallelamente vengono riqualificati gli spogliatoi con interventi specifici per il superamento delle barriere architettoniche, assicurando ambienti rinnovati, moderni e pienamente fruibili in sicurezza anche da atleti con disabilità motoria.



“Siamo pronti ad avviare un altro intervento importante per la nostra città e per il mondo sportivo locale - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola-. Con queste integrazioni al primo stralcio dei lavori rendiamo la struttura ancora più efficiente, sostenibile ed inclusiva, garantendo ambienti all'avanguardia a parità di risorse finanziarie. L'avvio del cantiere a fine agosto segna il concreto inizio di un percorso che nel 2027 restituirà agli atleti e a tutta la comunità uno spazio moderno e pienamente accessibile”.



Con il cantiere pronto a partire a fine agosto, le lavorazioni di questo primo lotto si concentreranno sulla realizzazione della nuova ala destra del complesso. Lo spazio sarà attrezzato per accogliere allenamenti di livello internazionale per discipline quali travi e volteggi e disporrà di una postazione riservata alla fisioterapia.

La riqualificazione permetterà la presenza contemporanea di circa 40 atleti in ambienti ad alta efficienza energetica, caratterizzati da un'illuminazione naturale diffusa grazie alle ampie vetrate e da impianti tecnologici pienamente rispondenti alle normative CONI.