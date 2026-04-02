Palestre aperte tutto l’anno, via libera alla legge. Gnassi: "Stop a spazi inutilizzati fuori dalla scuola"

"È una legge che le società sportive attendevano da tantissimo tempo", spiega il deputato Dem

La legge “palestre aperte” è realtà. E segna una svolta decisiva per la fruizione delle strutture sportive come le palestre tutto l’anno. "Si contribuisce a dare valorizzazione allo sport come diritto costituzionale (Art. 33). Si promuove l'uso condiviso degli spazi scolastici e il loro ammodernamento. Ora, enti, associazioni, società sportive in collaborazione con i Comuni potranno utilizzare spazi che spesso rimanevano chiusi o inutilizzati al di fuori dell’uso da parte delle scuole", commenta Andrea Gnassi, tra i firmatari della proposta di legge approvata poi dalla Camera.

"È una legge che le società sportive attendevano da tantissimo tempo e che cambierà il paradigma per l'accesso ai luoghi pubblici, palestre e spazi per la pratica sportiva, in coerenza al riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport che abbiamo inserito in Costituzione nel 2023. Comuni e province, in quanto proprietari, avranno infatti ora la gestione diretta dell'assegnazione delle palestre, non più vincolata alla discrezionalità di dirigenti scolastici che potevano assegnare o negare gli spazi alle associazioni”, spiega Gnassi.

I punti cardine della legge enunciati da Gnassi