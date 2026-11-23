Pallanuoto, doppia vittoria per la Polisportiva Riccione: Under 18 e Under 14 fanno festa

Tre partite nel fine settimana per le giovanili riccionesi: l'Under 18 travolge Ravenna 38-6, l'Under 14 vince 16-10 e centra il secondo successo consecutivo. Sconfitta invece l'Under 16 a Bologna. Sugli spalti anche il comico Paolo Cevoli.

Due vittorie e una sconfitta. È il bilancio del fine settimana della pallanuoto della Polisportiva Riccione, impegnata con tre formazioni giovanili in altrettante categorie. A sorridere sono soprattutto Under 18 e Under 14, entrambe vittoriose domenica, mentre sabato l'Under 16 ha dovuto arrendersi alla Rari Nantes Bologna.

La giornata più brillante è stata quella dell'Under 18, che allo Stadio del Nuoto di Riccione ha superato Aquatica Ravenna con un netto 38-6. I padroni di casa hanno preso il controllo della partita fin dalle prime battute, chiudendo il primo parziale sul 15-1 e continuando a incrementare il vantaggio. L'allenatore Dusan Vidovic ha potuto dare spazio a tutti gli elementi della rosa e provare diverse soluzioni di gioco. Tra le note positive della giornata la prima rete in categoria di Matteo Ferri e il ritorno al gol di Matteo Collini, nuovamente in acqua dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dalla squadra. Sugli spalti a sostenere i riccionesi c'era anche il comico Paolo Cevoli, zio di Matteo.

A guidare la classifica dei marcatori della Polisportiva sono stati Enea Pellegrini, Francesco Montebelli e Giovanni Mainardi, tutti autori di sei reti. Cinque gol per Giovanni Zucconi e quattro per Lorenzo Tamburini. "Sono soddisfatto della risposta del gruppo. Adesso ci aspetta uno spareggio fondamentale per conquistare l'accesso al girone nazionale", ha commentato Vidovic, invitando i ragazzi a prepararsi al meglio per il prossimo appuntamento.

Continua a vincere anche l'Under 14, che nella trasferta contro Pallanuoto Ravenna si è imposta per 16-10, centrando il secondo successo consecutivo. La squadra allenata da Diego Biaggi ha costruito il vantaggio già nel primo tempo, chiuso sul 5-1, riuscendo poi a gestire il confronto anche nelle fasi più equilibrate. Il miglior realizzatore riccionese è stato Jacopo Bartolini, autore di nove reti. Da segnalare anche la prima marcatura in assoluto di Matteo Carboni. "La squadra sta rispondendo bene al lavoro svolto durante gli allenamenti e sta crescendo anche come gruppo", ha sottolineato Biaggi. Mercoledì 25 novembre i ragazzi saranno impegnati a Bologna nell'ultima giornata del girone di qualificazione.

Meno fortunata la trasferta dell'Under 16, sconfitta dalla Rari Nantes Bologna nella seconda giornata del girone di qualificazione. Una formazione riccionese rinnovata e con poca esperienza nella categoria ha incontrato un avversario più esperto e strutturato, faticando a trovare continuità nel gioco. Il capitano Matteo Cevoli guarda già alla prossima sfida: "Sappiamo di poter fare meglio e vogliamo dimostrarlo in acqua". L'appuntamento è per sabato 12 dicembre alle 18.30, quando la Polisportiva Riccione affronterà Forlì allo Stadio del Nuoto. Per l'Under 18 resta invece da definire la data dello spareggio per l'accesso al girone nazionale.