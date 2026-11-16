Pallanuoto, esordio in salita per l'Under 16 della Polisportiva Riccione: sconfitta contro il Ravenna

Pesante sconfitta nella prima giornata di campionato. Tra le note positive la prima rete in categoria del giovanissimo Giacomo Collini, classe 2014.

Inizio di campionato complicato per l'Under 16 della Polisportiva Riccione, sconfitta per 29-8 nella trasferta contro la Pallanuoto Ravenna. Una partita difficile per i ragazzi riccionesi, che hanno faticato a trovare ritmo e organizzazione contro un avversario capace di imporre fin da subito un'intensa pressione.

I parziali raccontano l'andamento della gara: 6-0, 8-2, 9-1 e 6-5. La squadra di Riccione ha subito numerose controfughe e ha dovuto fare i conti anche con l'esclusione anticipata di due giocatori per il raggiungimento del limite di falli gravi, oltre ai rigori concessi agli avversari. A tenere alto il morale, in una giornata complicata, è stata la prima rete in categoria di Giacomo Collini, classe 2014 e atleta più giovane del gruppo. Il miglior marcatore riccionese è stato Matteo Ferri con cinque gol, seguito da Tommaso Morana, Jacopo Bartolini e dallo stesso Collini, tutti a segno una volta.

"È una brutta sconfitta che brucia e non è l'inizio che ci aspettavamo", commenta l'allenatore Diego Biaggi. Ora la squadra dovrà lavorare per correggere gli errori e ritrovare fiducia e compattezza. "Le capacità per migliorare ci sono e dobbiamo dimostrare il nostro valore", aggiunge il tecnico. Non ci sarà molto tempo per fermarsi a riflettere: sabato 21 novembre la Polisportiva Riccione tornerà in vasca contro la Rari Nantes Bologna. Un avversario impegnativo e un'occasione per provare a reagire dopo il difficile debutto.