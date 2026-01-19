Pallanuoto. Esordio in Serie C per Riccione: sconfitta di misura contro Lodi

Dodici esordienti in acqua, grande carattere e pubblico festante sugli spalti

In una cornice speciale, con le tribune gremite e festanti, alla presenza della Sindaca Daniela Angelini, dell’Assessore allo Sport Simone Imola, i ragazzi allenati da mister Bellavista, dodici dei quali all’esordio nella categoria, hanno affrontato una delle formazioni più accreditate del campionato.

L’avvio è in salita per i padroni di casa: Lodi parte forte e fa valere subito esperienza e organizzazione. Due rapide ripartenze portano gli ospiti sullo 0-2, Riccione fatica a contenere i precisi tiri avversari ma reagisce con carattere, accorciando in superiorità numerica. Lo Sporting però continua a spingere e allunga sull’1-3 ancora con l’uomo in più. Zucconi, dal dischetto, tiene viva la Polisportiva, ma nel finale di primo tempo Carpanzano trova la rete dalla distanza che fissa il parziale sul 2-4.

Nel secondo quarto Riccione assorbe l’urto e cresce alla distanza: maggiore intensità difensiva, più coraggio in attacco e un parziale di 3-2 che riapre l’incontro e scalda ulteriormente il pubblico di casa.

Il terzo tempo è il più spettacolare: le due squadre si affrontano a viso aperto, colpo su colpo. Per la Polisportiva vanno a segno De Maldè con un potente tiro, Tamburini su un efficace schema offensivo e Mancini in superiorità numerica. Lodi risponde con Colangelo, Carpanzano, Rossi e Andena, mantenendo il vantaggio e chiudendo la frazione sull’8-10.

L’ultimo quarto accende definitivamente il tifo sugli spalti. Riccione ci crede, aumenta la pressione e trova il meritato pareggio sul 10-10, facendo tremare lo Sporting. L’illusione dura però poco: l’esperienza dei lodigiani emerge nel finale, con due reti consecutive che riportano avanti gli ospiti. La rete di Mainardi non basta a completare la rimonta. Finisce 11-12, con Sacchi – capitano e portiere – tra i migliori in acqua insieme allo stesso Mainardi.





Al termine della gara il commento di mister Bellavista fotografa bene lo spirito della serata:

“nonostante il risultato non ci abbia premiato, è stato un esordio positivo in una cornice speciale. Lodi è una squadra forte, organizzata e sarà sicuramente tra le pretendenti alla promozione. Noi dovevamo prendere contatto con la categoria, con la maggiore fisicità e il ritmo alto. Dopo un inizio difficile abbiamo preso coraggio e siamo riusciti a giocarcela punto su punto. Complimenti ai ragazzi per la prova di carattere: abbiamo molto da migliorare, ma il campionato è lungo e sono certo che potremo raggiungere la salvezza".





Sulla stessa linea il capitano Sacchi:

“è stata una partita bella e combattuta. Lodi ha meritato, ma sono orgoglioso dei miei compagni, quasi tutti giovanissimi e all’esordio in Serie C. Continuiamo su questa strada. È stato bello giocare davanti alla Sindaca e all’Assessore, e un grazie speciale va ai nostri tifosi, ci hanno spinto a dare il massimo”.





Un esordio che vale più dei punti: Riccione esce sconfitta solo nel punteggio, ma con la consapevolezza di poter affrontare la Serie C con carattere, energia e grandi margini di crescita.

Prossimo appuntamento allo Stadio del Nuoto di Riccione, sabato alle ore 18:30, con la sfida Riccione–Parma.