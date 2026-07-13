Pallanuoto, la Polisportiva Riccione riparte da Dusan Vidovic

L’esperto tecnico serbo sarà il nuovo allenatore della prima squadra e della Juniores

Polisportiva Riccione dà il benvenuto a Dusan Vidovic, nuovo allenatore della prima squadra di pallanuoto, che subentra a Luca Bellavista. Con entusiasmo e determinazione, il club si prepara ad un percorso di crescita e successo sotto la guida di un professionista di grande esperienza e competenza.





Dusan Vidovic, nato a Becej (a circa 100 km da Belgrado, Serbia) nel 1969, approda a Riccione portando con sé un ricco curriculum e una carriera internazionale. Allenatore dal 1994, è in Italia dal 2002 sia come giocatore del Messina sia come tecnico di alto livello. Tra i suoi successi, spiccano 8 scudetti giovanili nella ex Jugoslavia in varie categorie, oltre ad aver allenato in Serie A1 femminile con Varese, SIS Roma, e aver ricoperto ruoli tecnici a Bari, Taranto e Jesi. La sua esperienza si estende anche oltre i confini italiani, con periodi di lavoro negli Stati Uniti, presso la Stanford University e in Arabia Saudita come giocatore.





Dal 1° settembre Vidovic assumerà il ruolo di allenatore della prima squadra e della juniores, con la supervisione delle categorie giovanili, portando con sé un approccio improntato alla crescita tecnica, mentale e sportiva dei giovani atleti.

Il mister si è presentato ai ragazzi con grande empatia, stringendo la mano a ciascuno e dialogando sul futuro condiviso: “inizieremo dal conoscerci, analizzando e programmando insieme il percorso che ci attende”.





Il presidente Michele Nitti ha commentato: “proseguiamo il nostro percorso agonistico con un grande allenatore. Dusan s'inserisce in un processo di professionalizzazione che abbiamo avviato alcuni anni fa, anche in altre discipline acquatiche”.

Il direttore tecnico Massimiliano Benedetti ha aggiunto: “Con Dusan condividiamo una visione a medio e lungo termine. La sua esperienza e il suo entusiasmo sono un valore aggiunto per il nostro club, la sua presenza rappresenta motivo di orgoglio e un’opportunità importante per i nostri ragazzi. Siamo certi che questo sarà l’inizio di un lungo e fruttuoso percorso insieme”.