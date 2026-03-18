Pallanuoto. Riccione lotta fino all’ultimo pallone: Sacchi e Bellavista orgogliosi della squadra

Nazionale finisce 3-4 in una partita tattica e intensa, tra parate magistrali e rigori mancati

Una partita d’altri tempi, fatta di tattica estrema, contatti fisici serrati e difese invalicabili. Nella cornice dello Stadio del Nuoto, la Polisportiva Riccione sfiora l’impresa nell’ultima giornata del girone d’andata della Serie C Nazionale, cedendo solo nel finale alla vice-capolista Coopernuoto Carpi per 3-4.





Il tabellino racconta una sfida dominata dai portieri: per i padroni di casa, Giacomo Sacchi ha sfoderato una prestazione magistrale, chiudendo la saracinesca in più occasioni e tenendo i suoi in partita fino all'ultimo respiro. Riccione ha giocato a scacchi con la corazzata emiliana, imbrigliandone le manovre e rispondendo colpo su colpo.

Il rammarico più grande resta il rigore fallito da Zucconi a metà del secondo quarto, un episodio che avrebbe potuto cambiare l'inerzia del match. Carpi, dal canto suo, ha fatto valere l'esperienza nei momenti decisivi, capitalizzando le poche sbavature concesse dai ragazzi della Perla Verde.

Per il Riccione sono andati a segno Zucconi, De Maldè e Mancini, quest'ultimo autore del gol della speranza nel finale.





Le Voci dal Bordo Vasca

Il tecnico Bellavista:

"Sono orgoglioso della prova dei ragazzi. Avevamo preparato il piano partita con una cura maniacale per limitare una squadra forte come il Carpi e ci siamo riusciti quasi alla perfezione. Tatticamente è stata una delle nostre migliori uscite, peccato solo per il calo fisico nel finale. La strada per la salvezza nel girone di ritorno sarà in salita, ma finché la matematica non ci condanna, daremo battaglia su ogni pallone."

Il Capitano Giacomo Sacchi (Portiere):

"Ci siamo andati vicinissimi. Giocare così contro la seconda in classifica dimostra che il gruppo ha valore. Il rigore sbagliato? Fa parte del gioco, si vince e si perde insieme. Non molliamo di un centimetro: il primo risultato utile è nell'aria e lo cercheremo con ancora più fame nel ritorno.”













Le Giovanili: l’U13 vince di carattere contro Reggio Emilia, stop esterno per l'U14 a Forlì.

Fine settimana intenso per le giovani promesse riccionesi, tra battaglie casalinghe e trasferte impegnative.





U13 UISP: vittoria di nervi contro la Reggiana. Nonostante una giornata difficile al tiro e ben due rigori falliti, i giovanissimi guidati da Carla Contu hanno piegato la resistenza della Reggiana. Sotto di due gol, i riccionesi hanno ribaltato il match grazie a un carattere d'acciaio. Da segnalare le ottime risposte dalle seconde linee Carboni, Bertuccioli, Palmitesta e il promettente debutto del piccolo Montano (classe 2016).

U14 Ragazzi: Bartolini ne fa 9, ma non basta a Forlì. Sconfitta esterna per 18-11 contro la RN Romagna. Dopo un avvio difficile, i ragazzi di coach Biaggi avevano riequilibrato il match nel secondo tempo (parziale di 5-5), salvo poi cedere al calo fisico nella ripresa. Prestazione monstre di Bartolini (9 reti), supportato dai gol di Pugliese e Serafini.



