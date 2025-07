Pallanuoto Riccione, sfida playoff per la Serie C: battuto San Severino 9 a 8

Nonostante la sfida in trasferta, i ragazzi di mister Bellavista riescono ad imporsi

Una vittoria sofferta ma ricca di emozioni quella della squadra di pallanuoto di Polisportiva Riccione, sabato scorso (21 Giugno) con il San Severino per la gara 1 in vista della serie C. Alla fine i riccionesi hanno la meglio con 9 punti su 8 (parziali: 0-2 / 3-3 / 3-1 / 2-3).

“È stata una vera finale, contro un avversario tosto e con un arbitraggio di alto livello (sig. Laleggio) - dichiara il mister Luca Bellavista. - Avevamo iniziato benissimo, seguendo il nostro piano tattico. Forse il vantaggio ci ha illuso: ci siamo disuniti, cercando giocate individuali e perdendo equilibrio. Nell’ultimo tempo abbiamo ritrovato gioco e mentalità: è stata una vittoria di squadra. Ci portiamo a casa un piccolo ma importante vantaggio per il ritorno.”

Partenza sprint degli ospiti, che impongono subito il loro ritmo andando avanti 0-5 grazie alle doppiette di Zucconi e Bellavista, e alla rete di Bartoloni. Fondamentale il lavoro difensivo, orchestrato da un ottimo Mainardi, e le parate decisive del portiere Sbrozzi, che chiude la porta nel primo tempo.

Ma quando tutto sembra sotto controllo, San Severino si rialza e, trascinata da uno scatenato Calamante E., piazza un parziale di 6-0, pareggiando i conti e mettendo in crisi Riccione, apparsa disorientata e poco lucida. Nel quarto tempo, con i padroni di casa in vantaggio, Riccione ritrova compattezza e determinazione: è il centroboa Gazzea a procurarsi due preziose superiorità, trasformate con freddezza da Mancini, regalando ai suoi la vittoria in volata.

“Partita durissima. L’inizio è stato perfetto, ma poi non abbiamo gestito bene il vantaggio - è il commento del capitano Sacchi. - San Severino è rientrato con merito, ma nel finale ci siamo ricompattati e abbiamo portato a casa una vittoria pesante. Ora testa al ritorno: sabato prossimo a Riccione, avremo bisogno di tutti per spingere la squadra verso la promozione!”.

L'appuntamento decisivo è quindi sabato 28 giugno, alle 21 allo Stadio del Nuoto di Riccione, per conquistare la promozione in Serie C nazionale.