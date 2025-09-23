Pallone d’Oro 2025 a Dembélé, Yamal miglior giovane
Bonmatí trionfa ancora tra le donne. Donnarumma miglior portiere. In Serie A il Napoli di Conte soffre ma resta in testa da solo
Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain, conquista il Pallone d’Oro 2025. Sul fronte femminile, la stella del Barcellona Aitana Bonmatí festeggia il suo terzo successo consecutivo.
Grande riconoscimento anche per Lamine Yamal: il giovanissimo talento blaugrana, in corsa pure per il premio principale, si aggiudica il Trofeo Kopa come miglior giovane dell’anno. A difendere i pali con onore è Gianluigi Donnarumma, premiato con il Trofeo Yashin come miglior portiere.
In Serie A, intanto, il Napoli continua a correre. Gli uomini di Antonio Conte soffrono al “Maradona” contro il Pisa di Alberto Gilardino, ma alla fine si impongono 3-2. Gli azzurri restano così da soli al comando della classifica, a punteggio pieno dopo quattro giornate.