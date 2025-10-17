Pamela uccisa con 30 coltellate: "È matto, ho paura", l’ultimo messaggio prima del dramma

La madre: "Quel mostro deve pagare"

"È matto, che faccio? Ho paura". È l’ultimo messaggio inviato da Pamela Genini, 29 anni, poco prima di essere uccisa con oltre trenta coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel suo appartamento in zona Lambrate.

Secondo i primi esiti dell’autopsia, tre fendenti al torace sono stati letali. L’uomo, fermato poche ore dopo, è ora in carcere con l’accusa di omicidio aggravato.

Dalle indagini emerge che Pamela era già stata vittima di violenze: nel settembre 2024 era finita in ospedale con una frattura a un dito e venti giorni di prognosi. Il 9 maggio scorso aveva chiesto aiuto alla polizia perché un uomo bussava insistentemente alla sua porta.

La madre della giovane, distrutta dal dolore, ha chiesto giustizia: «Quel mostro deve pagare per tutto quello che ha fatto a mia figlia».

La tragedia riaccende l’allarme sulla violenza di genere e sulle mancate protezioni per chi denuncia.