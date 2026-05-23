Calcio, Pietracuta-FSGC: salta l'accordo? C'è pronto il Tropical Coriano

Il presidente Manzi si è incontrato con i vertici federali. Lanzoni mister del Cava Ronco. Rivoluzione al Bakia. Cosmos protagonista

Il Pietracuta e la Federazione sammarinese gioco calcio ancora insieme? Mah. Dalle prime interlocuzioni la conferma dell'accordo non è così scontato, anzi. Ci sono dei nodi da sciogliere sullo sviluppo progetto e sulla guida tecnica.

Nel frattempo la FSGC con i suoi vertici federali e tecnici ha avuto un contatto con Tiziano Marzi, presidente del Tropical Coriano in occasione di San Marino-Lettonia Under 19. Sarebbe stato positivo il confronto, ma interlocutorio. Si vedrà nei prossimi giorni. Il Tropical Coriano deve prima scegliere il direttore sportivo (Matteo Guiducci in pole, contatto anche con Luca Bollini). Quel che è certo è che il Pietracuta con o senza FSGC come partner parteciperà al campionato di Eccellenza anche nella prossima stagione.

Al Santarcangelo mister Luca Fregnani, protagonista di un campionato eccellente (32 punti in 17 partite e semifinale playoff), è alla finestra in attesa di conoscere i programmi societari ancora in stand by. Intanto al tecnico delle richieste sono arrivate al da club anche del campionato sammarinese come del resto a Enrico Malandri del Fratta Terme (resterà). Nel frattempo il Santarcangelo oltre a Fregnani batte altre piste di tecnci emergenti nel caso in cui con Fregnani non si trovasse un accordo. Uno di questi è Michael Ricci della Juniores della Sammaurese, club che potrebbero promuoverlo in prima squadra.

Daniele Mordini non ricoprirà il ruolo di allenatore della prima squadra nella prossima stagione sportiva del FCR Forlì. Non si tratta, però, di un addio ai colori biancorossi: Mordini continuerà il proprio percorso all’interno della società assumendo l’incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, confermando così il forte legame costruito negli anni con il club. Mordini ha guidato la squadra fino all’ottavo posto in classifica, sfiorando l’accesso ai Playoff al termine di un percorso solido e competitivo.

Al suo posto ecco Luca Lanzoni, classe 1985. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco di mister Daniele Mordini nella stagione 2024/25 - prima con la formazione Juniores U19 e successivamente in Prima Squadra - nell’annata appena conclusa ha guidato la FCR Next Gen U21 nel Campionato di Terza Categoria vincendo il campionato. Alessandro Prati sarà ancora l’allenatore della Savignanese nel prossimo campionato di Eccellenza.

PROMOZIONE

Il nuovo responsabile della direzione sportiva del Colllinello sarà Claudio Montanari. Come anticipato ds Altarimini.it, il Cervia United nella figura del presidente Ughetto Cangini comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Roberto Biserni il ruolo di DS a Andrea Maruca e responsabile settore giovanile a Daniele Iuzzolino.

L'Asd Civitella Calcio comunica di aver trovato l'accordo col difensore classe 2006 Ettore Facciani, col difensore classe 2005 Alessandro Biondini e col centrocampista Manuel Bergamaschi classe 2005 e l'uomo autore del gol salvezza il centrocampista classe 2000 Federico Ruscelli.

Il Bakia, che ha confermato mister Michele Durante, sta lavorando al cambio di denominazione (si chiamerà Cesenatico), ha liberato: Foschi, Bravaccini, Toromani, Lorenzini, Bandieri, Grassi e Baroni.

Il Diegaro ha il sì di Baldinini, Scarponi e del portiete Stella.

Il nuovo ds del Gabicce Gradara Nicola Capobianco ha messo a segno due colpi importanti: il difensore Fabio Sottile ed il centrocampista Matteo Serafini, ex Tropical Coriano. Si tratta per quest'ultimo di un gradito ritorno. Entrambi nell'ultima stagione erano al Riccione.

PRIMA

Il Bellariva ha ufficializzato che a sedersi sulla panchina biancazzurra nella prossima stagione in Prima Categoria sarà Oris Linguerri. Classe 1974, Linguerri ha esperienze al Ronco come vice di Montalti (vinto il campionato di Promozione), poi Rimini United, Rivazzurra/Miramare, Morciano Juniores , Colonnella e una breve parentesi al Sant'Ermete lo scorso anno.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Giusta l’anticipazione di Altarimini.it: Paolo Rossi è il nuovo allenatore del Cosmos. Dopo una lunga carriera da calciatore nelle file di San Marino, Bellaria, Spal e Santarcangelo ha intrapreso l'attività tecnica con il ruolo di vice allenatore al Victor San Marino. Nel 2023/2024 la prima esperienza nel campionato sammarinese sulla panchina del Domagnano, lo scorso anno invece la guida del Gambettola.

Arriveranno anche il difensore Gabriele Varrella, i centrocampisti Tommaso Domini e Davide Lisi, l’esterno Ulloa in uscita dalla Stella. Ora sono in arrivo gli attaccanti Leon Cremonini e Vittorio Tonini dal Riccione. Avance anche per il difensore sammarinese del Riccione Giacomo Matteoni, molto richiesto in categoria e nel campionato sammarinese.

Alla Folgore per la panchina c’è in ballo adesso Michael Ricci della Juniores Nazionale della Sammaurese.

Il portiere Mattia Manzaroli dalla Libertas si accasa al Pennarossa, il collega Manuel Tordella dal Pennarossa al Cailungo che oltre a Cristian Grieco tesser anche Federico De Paoli del Pennarossa.