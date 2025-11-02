Paolo Cevoli fa rinascere lo storico Italy & Italy di Rimini

L’attore e imprenditore rilancia la leggendaria catena nata nel 1983 a Rimini. Il nuovo locale avrà anche una finalità sociale e offrirà lavoro a persone in difficoltà

Rinasce Italy & Italy, la prima catena italiana di fast food fondata a Rimini nel 1983, quando McDonald’s non era ancora arrivato nel Paese. Il primo locale sul lungomare diventò presto un simbolo degli anni ’80 e diede vita a una rete di ristoranti da Bologna a Milano, prima della vendita al gruppo Cremonini e poi a McDonald’s, che ne decretò la chiusura.

Oggi, oltre quarant’anni dopo, Paolo Cevoli, ex amministratore delegato del marchio e oggi noto attore, ha deciso di far rivivere quel sogno insieme a un gruppo di imprenditori romagnoli. Lo riporta Il Resto del Carlino. Il primo ristorante del “nuovo” Italy & Italy dovrebbe aprire a breve nei pressi del centro commerciale Le Befane di Rimini, e sono già partite le selezioni del personale.

Il progetto non punta solo al rilancio commerciale: avrà anche una forte valenza sociale, offrendo opportunità di lavoro e reinserimento a persone seguite da comunità e associazioni del territorio.

Per Cevoli, si tratta di un ritorno alle origini e di un modo per coniugare imprenditoria e solidarietà, riportando in vita un simbolo della Rimini spensierata degli anni ’80.