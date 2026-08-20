Papa Leone a Rimini: il Cardinale Zuppi al suo fianco per la Messa

Insieme a Zuppi concelebreranno la messa anche monsignor Nicolò Anselmi e monsignor Domenico Beneventi

Il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi concelebrerà la messa presieduta da Papa Leone XIV, questo sabato alle 18 e 30, al Porto di Rimini, in occasione della visita pastorale del Santo Padre alle Diocesi di San Marino-Montefeltro e di Rimini, alla Repubblica di San Marino e al Meeting di Rimini.

Insieme a Zuppi, concelebreranno la messa anche monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro, e agli altri vescovi della regione.

Lo fa sapere l'Arcidiocesi di Bologna, riferisce l'Ansa, sottolineando che domenica alle 11, alla fiera di Rimini, Zuppi celebrerà la messa in occasione della 47/a edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli. Alle 15 interverrà all'incontro dal titolo "Una vita che brucia. Il Cristianesimo e l'attrattività dei testimoni", insieme a Gerolamo Fazzini, giornalista ed esperto della figura di Madeleine Delbrêl. Presenti anche suor Kristen Gardner, postulatrice di suor Clare Crockett, e monsignor Luciano Luppi, docente di teologia spirituale alla facoltà teologica dell'Emilia-Romagna.

Venerdì, alle 17, nella frazione di Sant'Agostino del Comune di Terre del Reno, l'arcivescovo riceverà la cittadinanza onoraria, mentre alle 18 presiederà la liturgia nella chiesa di Sant'Agostino. Domenica, alle 11, al Villaggio senza Barriere di Tolé di Vergato, celebrerà la messa, mentre alle 15 e 30, nella chiesa di San Biagio di Savigno, interverrà all'inaugurazione dell'organo al termine dei lavori di restauro.