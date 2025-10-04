Papa Leone firma la sua prima Esortazione Apostolica

Il documento intitolato “Dilexi te” sarà presentato il 9 ottobre in Vaticano

Questa mattina, nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, Papa Leone ha firmato la sua prima Esortazione Apostolica, dal titolo Dilexi te. Alla cerimonia era presente mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.

La Sala Stampa vaticana ha reso noto che il documento verrà ufficialmente presentato il prossimo 9 ottobre. Si tratta della prima Esortazione Apostolica di Papa Leone, che intende offrire alla Chiesa e ai fedeli un orientamento pastorale e spirituale nei primi mesi del suo pontificato.

Con la firma di Dilexi te, il Pontefice inaugura una nuova tappa del suo magistero, ponendo le basi di un insegnamento che sarà oggetto di riflessione e approfondimento da parte della comunità ecclesiale nei prossimi mesi.