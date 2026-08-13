Papa Leone XIV a Pennabilli, tutte le disposizioni per la visita del 22 agosto

Il Pontefice arriverà in elicottero alle 13 e impartirà la benedizione ai fedeli sotto la rupe

Papa Leone XIV sarà a Pennabilli sabato 22 agosto, nell’ambito della visita che lo porterà anche nella Repubblica di San Marino e a Rimini. Il Pontefice arriverà in elicottero al campo sportivo alle 13, per poi raggiungere in auto il Monastero delle Monache Agostiniane, dove impartirà una benedizione ai fedeli raccolti nell’area sotto la rupe. Alle 14.30 tornerà al campo sportivo per ripartire alla volta di Rimini.

Per garantire sicurezza e ordine pubblico sono previste diverse modifiche alla viabilità. Dalle 20 di venerdì 21 agosto scatterà il divieto di sosta con rimozione lungo il percorso interessato dal passaggio del Papa. Sabato, dalle 9 alle 14.30, saranno inoltre chiuse al traffico alcune strade, mentre ulteriori limitazioni scatteranno in corrispondenza dei due passaggi del corteo papale.

I fedeli potranno raggiungere a piedi due aree appositamente delimitate: quella sotto la rupe, fino al raggiungimento della capienza massima, per assistere alla benedizione, e una seconda zona lungo Viale dei Tigli, dalla quale sarà possibile assistere al passaggio del Pontefice.