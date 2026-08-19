Papa Leone XIV a Rimini, trasporti potenziati e modifiche alle linee bus

Sabato 22 agosto deviazioni per numerose linee a causa delle chiusure stradali

Rimini si appresta a vivere una giornata storica con la visita di Papa Leone XIV al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli e la Messa al porto. Sabato 22 agosto sarà una giornata caratterizzata da importanti modifiche alla viabilità cittadina, con chiusure al traffico, limitazioni alla circolazione e deviazioni lungo il percorso che farà il Santo Padre.

Start Romagna, già impegnata con importanti potenziamenti per il Meeting, monitorerà con attenzione le linee e i servizi dell’area interessata dalla visita, al fine di intervenire con i necessari potenziamenti e agevolare il regolare afflusso e deflusso dei partecipanti.

In particolare, per le operazioni di deflusso, dalle ore 20:00 la stazione ferroviaria di Rimini sarà l’hub di smistamento con treni aggiuntivi e potenziamento dei servizi di collegamento gestiti da Start Romagna.

Corse aggiuntive, già dal mattino, sono previste sul Metromare che, grazie alla propria sede riservata, rappresenta il collegamento più rapido. Le numerose chiusure al traffico previste in città, infatti, potranno incidere sulla regolarità di alcune linee del trasporto pubblico, soggette alle stesse limitazioni, deviazioni o condizioni di traffico della viabilità ordinaria.

Le modifiche al servizio

Già da venerdì 21 agosto, a causa della chiusura al traffico del lungomare Tintori e di alcune vie del Parco Fellini, le linee 3-7-160-170 effettueranno alcune deviazioni di percorso. Numerose, inoltre, sono le deviazioni previste per la giornata di sabato a causa della chiusura di via XX Settembre e largo Unità d’Italia, che interesseranno, dalle ore 13:00 alle ore 18:00, le linee 1-2-3-7-8-9-14-15-16-18-19-90-160-170.

Dalle ore 19:00 fino al termine dell’evento, inoltre, a causa della chiusura al traffico dei viali Principe Amedeo, Beccadelli e Vespucci, sono previsti percorsi alternativi per le linee 2-4-10-11-14-16 e la navetta befane.

Tutte le modifiche sono indicate sul sito web di Start Romagna

Informarsi prima di mettersi in viaggio

Start Romagna invita l’utenza, prima di mettersi in viaggio, a consultare le informazioni sul piano della viabilità previsto dal Comune di Rimini e a verificare le deviazioni e gli aggiornamenti dei servizi Start Romagna nell’area Info Bus sul proprio sito web.