Papa Leone XIV a Rimini, la guida completa e aggiornata al 22 agosto

Centro storico e zona porto interessati da chiusure e modifiche alla viabilità. Treni e trasporto pubblico potenziati, circa 25mila posti per la Messa al porto e un dispositivo speciale con 80 agenti della Polizia Locale

Sabato 22 agosto Rimini accoglierà Papa Leone XIV, a 44 anni dalla storica visita di San Giovanni Paolo II. La giornata prevede il passaggio del Santo Padre nel centro storico, l'incontro con i più fragili al Tempio Malatestiano (ore 17.30) e la Celebrazione Eucaristica nell'area del porto (ore 18.30 circa), tra piazzale Boscovich e la spiaggia libera, aperta a tutti coloro che si saranno accreditati. Per l'occasione è stato predisposto un articolato piano di accoglienza, sicurezza, mobilità e assistenza rivolto a fedeli, pellegrini, turisti e cittadini. Per l’occasione il mercato settimanale cittadino del sabato mattina il 22 agosto non avrà luogo.

Si ringraziano fin d’ora cittadini, turisti, operatori economici per la collaborazione e per il contributo che ciascuno potrà offrire all’accoglienza e alla buona riuscita di questo momento storico e di festa per la città di Rimini.

I due momenti pubblici della visita

Il primo appuntamento sarà nel centro storico nel pomeriggio. Dopo la visita al Meeting in Fiera, il Santo Padre arriverà in città (intorno alle ore 17) e percorrerà in Papamobile il tratto dall'Arco d'Augusto al Tempio Malatestiano passando per Corso d'Augusto, piazza Tre Martiri e via IV Novembre.

Lungo tutto il percorso sarà possibile assistere al passaggio del Papa dalle aree pubbliche delimitate dalle transenne e presidiate dai volontari di Protezione civile e della Diocesi di Rimini. L’area descritta, adiacente il Duomo, sarà chiusa al traffico veicolare come da specifica ordinanza, pertanto sarà raggiungibile esclusivamente a piedi.

Accesso al Tempio Malatestiano

L'ingresso all'incontro in Cattedrale è consentito esclusivamente agli invitati autorizzati (categorie fragili). Gli accessi inizieranno dalle ore 15 e dovranno concludersi almeno 15 minuti prima dell'arrivo del Santo Padre (ore 17.30). Le persone con disabilità o ridotta mobilità accederanno attraverso il percorso dedicato predisposto presso il cortile della Curia. Si precisa che è già stata raggiunta la capienza massima delle persone autorizzate a partecipare all’incontro con il Santo Padre in Cattedrale.

Nel tardo pomeriggio si svolgerà il secondo appuntamento, quando Papa Leone XIV raggiungerà l'area del porto per la celebrazione Eucaristica.

Le strade interessate al passaggio del corteo per il trasferimento dalla Cattedrale verso piazzale Kennedy. (dalle ore 18 circa) saranno Via Dante, via Roma, via Tripoli, piazza Marvelli e viale Vespucci fino a

Piazzale Kennedy, dove il Papa si sposterà in Papamobile lungo il Parco del Mare, lungomare Tintori, via Busi, via Cristoforo Colombo e via Destra del Porto, fino ad arrivare in piazzale Boscovich, dove presiederà la Celebrazione Eucaristica aperta ai fedeli.

Anche al mare si potrà assistere al passaggio del Papa in Papamobile dalle aree pubbliche delimitate dalle transenne e presidiate dai volontari di Protezione civile e della Diocesi, raggiungibili esclusivamente a piedi.

Per accedere alla Celebrazione Eucaristica in piazzale Boscovich è obbligatorio essere muniti di pass (vedi paragrafi successivi).

In relazione agli spostamenti del corteo, le limitazioni al traffico saranno attivate in modo progressivo e temporaneo, con presidi delle forze di polizia nei punti principali e presenza di volontari messi a disposizione dal Comune in corrispondenza di attraversamenti, accessi secondari e accessi privati.

Come arrivare a Rimini il 22 agosto, il treno è il mezzo consigliato

Per tutta la giornata il treno rappresenta il mezzo consigliato per raggiungere la città. Oltre ai normali collegamenti ferroviari saranno attivati diversi treni straordinari sulla tratta Cattolica-Rimini-Santarcangelo, utilizzabili con il normale titolo di viaggio. Per l’intera giornata sono infatti previsti collegamenti aggiuntivi in entrambe le direzioni nelle fasce mattutine, pomeridiane e serali, con fermate a Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare, Rimini e RiminiFiera.

Gli orari di tutti i treni, sia quelli ordinari che quelli straordinari, si trovano sul sito di Trenitalia così come la possibilità di acquistare i biglietti, impostando la ricerca per stazione di partenza e di arrivo sul sito www.trenitalia.com

Raggiungere Rimini con il trasporto pubblico locale di START ROMAGNA

Dalla zona nord – Linea 4

LINEA 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Torre Pedrera – Viserbella – Viserba – Rivabella - San Giuliano - Rimini stazione FS) frequenza ogni 15 minuti circa

Dalla zona sud – Linea 11

LINEA 11 (Rimini stazione – Marina Centro – Bellariva – Marebello – Rivazzurra – Miramare - Riccione) con corse ogni 20 minuti circa

METROMARE

Il servizio METROMARE (Rimini stazione FS – Riccione) con corse ogni 10 minuti

LINEA 9

LINEA 9 (Santarcangelo - via Emilia - Fiera - cimitero - Rimini stazione FS – Miramare, fermata in via cavalieri di Vittorio Veneto per i parcheggi solo al pomeriggio) frequenza ogni 20 minuti circa

La sera, dalle ore 20, oltre ai servizi di cui sopra il servizio verrà potenziato con mezzi aggiuntivi, in particolare, al termine della messa al mare, sulla base dell’andamento della domanda di servizio.

info www.startromagna.it/news/visita-di-papa-leone-xiv-a-rimini/

Visto che gli autobus utilizzano la viabilità ordinaria, si fa inoltre presente che, le chiusure al traffico previste in città in concomitanza della visita papale potranno incidere sulla regolarità di alcune linee di bus, mentre il Metromare, grazie alla sua corsia preferenziale, rappresenta un collegamento non condizionato dalla viabilità stradale ordinaria lungo il proprio tracciato Rimini – Riccione.

Tutto il Trasporto Pubblico Locale (TPL) si attesterà e farà capolinea esclusivamente presso la stazione ferroviaria. In particolare:

Le linee 3 e 7 per p.le Boscovich potranno proseguire verso il porto solo fino alle ore 17.00 con ultima fermata in via Gioia

La linea 4 e la linea 11 si attesteranno in stazione FS dalle ore 19.

Dove parcheggiare

1) Per chi vuole assistere al passaggio del Papa in centro storico sono consigliati i seguenti parcheggi:

In zona stazione

Parcheggio Gramsci che sarà in parte accessibile solo per le persone con disabilità (gratuitamente);

Parcheggio FS PARK (a pagamento come da tariffa ordinaria)

P1/P2 Largo Martiri d'Ungheria 32

P3 via Roma 70

Parcheggio CLEMENTINI Largo Martiri d’Ungheria (a pagamento come da tariffa ordinaria)

In zona castello / Ponte Tiberio

Parcheggio VALTURIO Largo Irnerio Bertuzzi, 5 (a pagamento come da tariffa ordinaria)

Parcheggio ITALO FLORI via Italo Flori (a pagamento come da tariffa ordinaria)

Parcheggio TIBERIO via Tiberio Borgo San Giuliano (a pagamento come da tariffa ordinaria)

In zona Flaminia

Parcheggio del Palacongressi (via della Fiera), parcheggio gratuito

Parcheggio del Tribunale (via Flaminia Conca) a pagamento, come da tariffa ordinaria

2) Per chi partecipa alla Messa al porto

Sono stati individuati i seguenti parcheggi gratuiti:

P1, P2 e P3 in zona via Sacramora con accesso da via Labriola (circa 3.000 posti);

P4 in via Principe di Piemonte a Miramare (oltre 1.000 posti);

Percorsi dalle aree di sosta

Dalle aree di sosta in zona via Sacramora, dopo aver parcheggiato, i partecipanti potranno utilizzare il percorso ciclopedonale di via Labriola, proseguendo poi lungo il fiume Marecchia fino a via Coletti. Percorso di 2,8 km circa. In alternativa le linee dei bus sono la linea 4 (lungomare nord/ via Coletti/porto) e la linea 9 (dalla via XXIII Settembre fino alla stazione FS)

Dal parcheggio individuato in via Principe di Piemonte a Miramare, in fase di afflusso e deflusso, sarà possibile utilizzare il trasporto pubblico locale, in particolare il treno (tra Rimini stazione centrale - Rimini Miramare), la linea 11 e il Metromare.

In zona mare, sono inoltre presenti i seguenti parcheggi:

Parcheggio interrato Marvelli in Piazza Marvelli (ex Tripoli) a pagamento, come da tariffa ordinaria

N.B. in merito agli accessi ai Parcheggi che si trovano nelle aree interessate al percorso del Papa, si ricorda che possono essere temporaneamente interdetti per il passaggio del corteo.

N.B. Non saranno predisposte navette per Piazzale Boscovich

Traghetto Vittoria da San Giuliano Mare al Faro

Per coloro che provengono da Nord, in particolare da San Giuliano Mare (via Ortigara 81), è possibile attraversare il porto canale di Rimini con il traghetto Vittoria, a disposizione per l’intera giornata dalle ore 09.00 all’ 01.00 che permette di trasportare anche biciclette e carrozzine collegando le due sponde del porto canale di Rimini all’altezza del Faro (servizio a pagamento con tariffa ordinaria).

Informazioni sulla viabilità

Per consentire l’allestimento dell’area in zona porto, già nei giorni precedenti all’evento, sono previste limitazioni al traffico, in particolare è prevista la chiusura totale temporanea al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6.00 del 19 agosto alle ore 24 del 24 agosto nelle seguenti aree:

lato monte della Rotonda Lucio Battisti e

Viale Colombo, nel tratto dalla Rotonda Lucio Battisti alle vie Bianchi/Cappellini

Chiusura totale temporanea al traffico veicolare dalle ore 06.00 del 21 agosto alle ore 07.00 del 23 agosto nelle seguenti aree:

Rotonda Lucio Battisti, carreggiata lato mare;

Viale Beccadelli, nel tratto da Viale Vespucci a Lungomare Tintori;

Lungomare Tintori, nel tratto da Viale Beccadelli a Largo Boscovich;

Largo Boscovich / Via Destra del Porto, nel tratto dal Lungomare Tintori a Viale Colombo;

Vie Giulietta Masina e Luci del Varietà, nei rispettivi tratti da Viale Beccadelli a Via Saint Maur des Fossés.

Per le stesse aree, il divieto di sosta con rimozione coatta è previsto dalle ore 06.00 del 21 agosto alle ore 12.00 del 23 agosto

Divieti di sosta con rimozione

A partire dalle ore 07:00 del 21 agosto e, nella maggior parte dei casi, fino alle ore 23:00 del 22 agosto diverse vie cittadine saranno interessate dal divieto di sosta con rimozione forzata al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento dell'evento.

Centro Storico

Via XX Settembre 1870, intera via;

Largo Unità d’Italia;

Largo Giulio Cesare;

Via Bastioni Meridionali, nel tratto in corrispondenza di Via XX Settembre / Largo Unità d’Italia;

Via Bastioni Orientali, nel tratto da Largo Giulio Cesare a Via Galeria;

Corso d’Augusto, nel tratto da Largo Giulio Cesare alle vie G. Bruno/Cairoli;

Piazza Tre Martiri, intera area;

Via IV Novembre, intera via;

porzione delimitata del parcheggio di Largo Gramsci.

Marina Centro

Parcheggio Medaglie D'Oro;

Piazza Marvelli;

Viale Vespucci (tratto compreso tra Piazza Marvelli e Piazzale Kennedy);

Via Beccadelli;

Lungomare Tintori;

Largo Boscovich / Via Destra del Porto, nei tratti interessati dall’ordinanza;

Viale Cristoforo Colombo e relativo “controviale”;

Viale Cappellini;

Via Bianchi;

Via Caio Duilio (tratto compreso tra Via Ramusio e via Cristoforo Colombo);

Via Busi;

strada di collegamento tra Viale Cristoforo Colombo e “controviale”;

Via Dudovich;

Viale Flavio Gioia;

Via Duca D'Aosta;

Via Giulietta Masina;

Via Luci del Varietà;

area parcheggio lato monte di Via Coletti antistante campo sportivo San Giuliano.

Per alcune aree, come Piazzale Medaglie d’Oro e Largo Gramsci, il divieto di sosta è previsto fino alle ore 24.00 del 22 agosto

Aree interdette alla circolazione veicolare

Nella giornata di sabato 22 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 23.00 (dall’effettivo posizionamento della transennatura), saranno interdette alla circolazione, con accesso consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati, le seguenti aree:

Centro Storico

Largo Giulio Cesare, intera area;

Largo Unità d’Italia, intera area;

Via Bastioni Meridionali, nel tratto in corrispondenza delle Vie XX Settembre/Largo Unità d’italia;

Via Bastioni Orientali, nel tratto da Largo Giulio Cesare alla Via Galeria;

Corso D'Augusto nel tratto da Largo Giulio Cesare alle Vie G. Bruno/Cairoli;

Piazza Tre Martiri;

via IV Novembre;

Chiusura di via XX Settembre e transennatura Arco d'Augusto avranno luogo dalle ore 13:00

Via XX Settembre 1870;

Vicolo San Gregorio, da Via XX Settembre alla biforcazione con il tratto che conduce a Via Milazzo;

Vicolo San Giovanni, nel tratto da Vicolo San Gregorio a Via XX Settembre.

Marina Centro

comparto compreso tra Viale Gioia, Viale Duca d'Aosta, Via Destra del Porto e Via Giulietta Masina;

comparto compreso tra Viale Perseo, Via Destra del Porto e Viale Principe Amedeo;

Interdizione momentanea della circolazione veicolare al momento del passaggio del corteo

Strade interessate

S.S. 16;

S.S. 9;

via della Fiera;

via Gueritti;

via Dante;

via Roma;

via Tripoli;

Piazza Marvelli;

viale Vespucci;

Via XX Settembre 1870

La sospensione avrà durata limitata al tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Durante tale periodo sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo, compresi velocipedi e monopattini, nei tratti interessati.

Le aree in prossimità dello Stadio Romeo Neri e di Piazza Marvelli non saranno soggette a chiusure prolungate, ma potranno subire interruzioni momentanee della circolazione in occasione del passaggio del corteo e per esigenze di sicurezza pubblica.

La Polizia Locale potrà comunque disporre deviazioni, limitazioni o interdizioni temporanee alla circolazione ogniqualvolta necessario per motivi di sicurezza.

Come partecipare alla Messa in piazzale Boscovich muniti di pass

Per accedere alla Celebrazione Eucaristica in piazzale Boscovich è obbligatorio essere muniti di pass. L'area sarà suddivisa in settori e ogni partecipante dovrà accedere esclusivamente al settore indicato sul proprio titolo. L'apertura progressiva dei varchi è prevista dalle ore 13.45.

Chi non ha ancora ricevuto il pass tramite parrocchie o associazioni può richiederlo attraverso i canali messi a disposizione dalla Diocesi di Rimini. Sono previsti circa 25.000 posti nell'area della spiaggia e un numero limitato di posti a sedere (già sold out).

Per informazioni sulla partecipazione alla Messa, richiesta pass e servizi dedicati:

e-mail: [email protected]

Tel. 0541 1835170 - WhatsApp 353 4134163

www.diocesi.rimini.it/papaleonearimini

Chi non ha il pass

Sarà possibile seguire la celebrazione dalla Rotonda Lucio Battisti, accessibile fino al raggiungimento della capienza consentita. Nell'area sarà installato un maxischermo LED per seguire la Messa e i momenti della visita papale. Gli accessi potranno essere temporaneamente sospesi in caso di affollamento.

Zona rossa e zona cuscinetto

Per ragioni di sicurezza è istituita una zona rossa attorno all'area della celebrazione, a cui potranno accedere soltanto i veicoli autorizzati e le persone munite di Pass e una zona cuscinetto a mobilità controllata.

Interdizione veicolare area “Rossa”

Nell'area delimitata dalle vie Beccadelli, Ramusio, Destra del Porto e Lungomare Tintori sarà consentito l'accesso esclusivamente ai veicoli muniti di apposito pass rilasciato dall'organizzazione dell'evento, mezzi di polizia, di soccorso e di protezione civile.

Varchi di controllo alla zona rossa

L’accesso alla zona rossa avverrà attraverso 3 varchi, posti rispettivamente presso il Club Nautico, sul Lungomare Tintori all’altezza dell’ex Delfinario e vicino alla spiaggia libera adiacente alla spiaggia “Libera Tutti”.

Ai varchi saranno effettuati controlli su persone, zaini e borse, secondo le disposizioni delle autorità competenti.

Oggetti Vietati

Non potranno essere introdotti oggetti o sostanze non compatibili con le misure di sicurezza dell’area, come oggetti taglienti, appuntiti o contundenti, contenitori in vetro o metallo (né lattine né borracce metalliche), oggetti ingombranti (come valigie, zaini grandi, ombrelli medi o grandi), spray, puntatori laser e altri materiali non consentiti come microfoni amplificati, striscioni.

Non è previsto un deposito per gli oggetti non ammessi; si invita pertanto il pubblico a presentarsi ai varchi portando con sé solo quanto strettamente necessario.

Oggetti consentiti: borsette, zaini di piccole dimensioni e marsupi (sottoposti a controllo ai metal detector), smartphone, tablet e macchine fotografiche, piccole bottiglie d'acqua in plastica e ombrellini piccoli da borsetta.

Una volta superati i varchi d’ingresso, i volontari provvederanno alla distribuzione di acqua e frutta ai partecipanti.

Si raccomanda la massima collaborazione nel mantenere pulita e ordinata l’area, utilizzando gli appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti.

Mobilità controllata area “Cuscinetto”

Attorno alla zona rossa sarà attiva una zona cuscinetto a mobilità controllata, delimitata dalle vie Duca D'Aosta, Principe Amedeo (esclusa), Perseo (esclusa) e Destra del porto (tratto compreso tra via Perseo e il mare) dove sarà consentito l'accesso a residenti (anche dell'area rossa), fornitori muniti di valida documentazione e autorizzati/aventi titolo.

A tal fine sono stati individuati due varchi d'accesso:

Viale Spica;

Viale Ruggero Baldini.

Biciclette, monopattini e motocicli

Nella zona rossa non sarà consentito l'accesso a biciclette e monopattini che potranno invece transitare nella zona cuscinetto. Si consiglia in ogni caso di lasciare i mezzi nelle aree esterne ai controlli e proseguire a piedi verso i varchi di accesso.

Il transito di biciclette e monopattini, anche se condotti a mano, sarà sospeso anche in altre aree interessate dall’evento, in particolare nei tratti di piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali interessati dalle chiusure come Parco del Mare, nel tratto da Piazza Marvelli a Viale Beccadelli, tratto del percorso ciclo-pedonale di Viale Ortigara, via XX Settembre 1870 e le aree del Centro Storico interessate dall’evento.

I motocicli e i ciclomotori, essendo veicoli a tutti gli effetti, non potranno accedere alle aree chiuse al traffico veicolare e non potranno essere lasciati in sosta nelle zone interessate dai divieti di sosta con rimozione.

Accesso autobus e pullman

Al fine di consentire l'arrivo dei fedeli organizzati con autobus nei pressi dell'area della celebrazione della funzione religiosa è stato individuato un varco per l'accesso degli autobus:

via Duca D'Aosta.

Gli autobus effettueranno la fermata in via Flavio Gioia al fine di consentire la discesa delle persone. Successivamente proseguiranno in via Destra del Porto per uscire dall'area cuscinetto e dirigersi verso il parcheggio individuato (SCM in via Emilia) ad esclusione di quelli accreditati presso la Diocesi di Rimini che resteranno in sosta in via Flavio Gioia

Accesso all’Arenile e Divieto di Balneazione

Per consentire l’allestimento dell’area al porto e lo svolgimento in sicurezza della celebrazione, saranno previste limitazioni nell’utilizzo di alcuni tratti di arenile.

E’ inoltre previsto il divieto di balneazione nel tratto di mare retrostante l’area interessata dai settori destinati ai partecipanti in piedi, secondo le delimitazioni stabilite dagli organizzatori e dalle autorità competenti.

Alcune porzioni di spiaggia saranno riservate all’organizzazione dell’evento, ai percorsi di accesso, alle aree di sicurezza e ai settori di accoglienza dei partecipanti.

Si invita pertanto a rispettare la segnaletica, le transenne e le indicazioni del personale presente sul posto.

Darsena e camminata sopraelevata

Per ragioni di sicurezza e gestione dei flussi pedonali, dalle ore 12.00 e sino a cessate esigenze, sarà interdetto il passaggio di veicoli e di persone nel tratto di strada della Darsena e della camminata sopraelevata, nel tratto che va dalla rotonda di fronte al ristorante “Da Lucio” fino a tutto il molo di ponente.

Ruota Panoramica

La Ruota Panoramica sospenderà temporaneamente l’attività due ore prima dell’inizio della Santa Messa. La ripresa del servizio avverrà successivamente, compatibilmente con le disposizioni di sicurezza e con le indicazioni delle autorità competenti.

Attività economiche, pubblici esercizi e servizi ai partecipanti

In considerazione dell’elevato numero di persone attese in città, le attività economiche e i pubblici esercizi sono invitati, ove possibile, a rimanere aperti per contribuire all’accoglienza dei partecipanti e garantire servizi utili durante la giornata ed offrire assistenza, ristoro e supporto ai cittadini, ai turisti e ai fedeli che prenderanno parte alla visita del Santo Padre.

L’organizzazione rilascerà appositi pass agli esercenti e ai rispettivi dipendenti delle attività situate all’interno dell’area rossa, delimitata dai varchi di ingresso posti in prossimità del Club Nautico, sul Lungomare Tintori all’altezza dell’ex Delfinario e presso la spiaggia libera adiacente alla spiaggia “Libera Tutti” e dell'area cuscinetto.

Servizi per le persone con disabilità al mare

Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità.

A loro disposizione ci sarà:

Parcheggio riservato di via Medaglie d'Oro presso piazzale Kennedy;

Area dedicata presso Spiaggia Libera Tutti per assistere alla Messa insieme ad un accompagnatore;

percorsi accessibili e assistenza dedicata dei volontari.

Acqua, assistenza sanitaria e servizi

Per tutta la durata dell'evento saranno attivi:

punti di distribuzione gratuita dell'acqua: due sorgenti urbane Hera presso la Rotonda Lucio Battisti e in piazzale Boscovich;

servizi igienici;

punti ristoro e somministrazione;

presidi sanitari;

personale di assistenza e centinaia di volontari lungo i percorsi e nelle aree di accesso.

Musica all’esterno dei locali e negli stabilimenti balneari

Per favorire un clima adeguato, durante lo svolgimento della celebrazione e delle attività connesse alla visita del Santo Padre, è previsto il divieto di diffusione musicale all’esterno dei locali e negli stabilimenti balneari dalle ore 18.00 alle ore 21.00 nell’area compresa tra la Darsena e la Rotonda Lucio Battisti (incluse).

Divieto di vendita e utilizzo di contenitori in vetro

Considerato il grande afflusso di persone e la permanenza prolungata nelle zone della manifestazione, sarà in vigore un divieto specifico relativo ai contenitori in vetro.

Dalle ore 13.00 alle ore 22.00 di sabato 22 agosto 2026, non sarà consentita la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o altri recipienti di vetro nelle aree comprese entro un raggio di 250 metri da Piazzale Boscovich, sede della manifestazione, e di 250 metri dalla Rotonda Lucio Battisti, dove sarà installato il maxischermo per seguire l’evento. Il divieto riguarda anche gli esercizi commerciali dotati di distributori automatici.

Nelle stesse aree e negli orari di svolgimento dell’evento sarà inoltre vietato accedere alla manifestazione con bottiglie o altri contenitori in vetro. I visitatori potranno comunque acquistare bevande da asporto in contenitori di plastica, carta, materiali compostabili o lattine.

Resta inoltre consentita, per le attività autorizzate, la somministrazione di bevande in vetro per il consumo all’interno dei locali e nelle aree esterne private o regolarmente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 400 euro.

Viabilità al rientro dopo la Messa

Al termine della celebrazione saranno attivati percorsi dedicati di deflusso verso la stazione ferroviaria e i parcheggi. Per facilitare il deflusso dei partecipanti sono previste alcune modifiche alla circolazione.

Una parte dei fedeli potrà dirigersi verso l’ingresso della stazione ferroviaria dal lato mare, in piazzale Carso, percorrendo via Principe Amedeo.

Deviazione traffico veicolare: per il suddetto motivo, il traffico veicolare presente su viale Vespucci (direzione mare-monte) sarà deviata in via Mantegazza, mentre, il traffico con direzione monte-mare sarà deviato in via Matteucci, così da raggiungere piazzale Kennedy attraverso viale Fiume.

Nell’area di via Destra del Porto, via Savonarola e via Coletti, per favorire il rientro dei partecipanti verso i parcheggi di via Labriola e alleggerire il traffico all’intersezione via Destra del Porto/via Coletti, sono previste ulteriori deviazioni:

chiusura di via Savonarola in direzione monte-mare con deviazione obbligatoria in via Ravegnani;

chiusura del corsello di viale Rodi su via Destra del Porto;

chiusura di via Perseo in direzione Ravenna;

deviazione del traffico proveniente da via Matteucci in viale Rodi.

In caso di necessità, qualora il deflusso delle persone dirette verso via Labriola avvenga su strada, potrà essere attuata la deviazione del flusso veicolare con direzione Ravenna-Ancona in via Monferrato. L’intero percorso di via Coletti sarà presidiato da volontari dell’organizzazione, steward e forze di polizia.

In caso di intenso traffico pedonale, la Polizia Locale potrà disporre ulteriori sospensioni o deviazioni, anche per mezzi del trasporto pubblico e pullman.

Il dispositivo della polizia locale di Rimini

Da parte della Polizia Locale del Comune di Rimini è stato messo a punto, per l’intera giornata, uno speciale dispositivo organizzato allo scopo di aumentare la presenza di personale in divisa, destinato al presidio del territorio e della viabilità.

In particolare, sono previsti complessivamente 80 operatori e 10 ufficiali, dalla mattina fino al termine dell'evento. Gli agenti si avvarranno della preziosa collaborazione delle associazioni di protezione civile del territorio nonché di steward specializzati a supporto delle attività, oltre al rinforzo di agenti di polizia locale da altri comuni limitrofi.

Le pattuglie si dedicheranno al controllo di tutto il territorio comunale, in particolare delle aree più sensibili, come il Centro Storico, Marina Centro e l'area circostante piazzale Boscovich, monitorando costantemente la viabilità negli incroci e nelle rotatorie più trafficate, così come le piazze.

A questo dispositivo si aggiunge anche l’attività dell’ufficio mobile denominato PCO (Punto di Controllo Avanzato), che farà tappa fissa nei pressi dell'evento principale, con un presidio permanente previsto sia per il turno mattutino che per quello pomeridiano, a supporto degli agenti operativi.

Raccomandazioni per cittadini e turisti

Si raccomanda a cittadini, turisti e partecipanti di:

programmare con anticipo gli spostamenti;

raggiungere l’area dell’evento con adeguato anticipo;

utilizzare, ove possibile, mezzi pubblici, percorsi pedonali e modalità di mobilità sostenibile;

attenersi alla segnaletica e alle indicazioni del personale addetto;

evitare di sostare in aree interdette o riservate all’organizzazione;

consultare i canali ufficiali del Comune e della Diocesi di Rimini per eventuali aggiornamenti su viabilità, accessi, orari e misure di sicurezza ecc.

Gestione dei rifiuti e servizi ambientali (Gruppo Hera)

In preparazione alla visita di Papa Leone XIV, il Gruppo Hera ha programmato un piano straordinario di interventi ambientali.

Nelle giornate antecedenti all'evento si provvederà a rimuovere i 140 cestelli stradali posizionati in tutti i tratti interessati dal passaggio del Santo Padre a partire da giovedì 20 agosto, oltre a rimuovere i cestelli nella spiaggia libera del porto già dalla giornata di martedì 18 agosto.

Per le attività comprese tra Piazzale Boscovich e Piazzale Kennedy le raccolte previste per il sabato saranno anticipate al venerdì, mentre nella giornata di sabato saranno rimossi i contenitori stradali su Via XX Settembre, con l'invito alle utenze a utilizzare le postazioni limitrofe di Vicolo San Gregorio e Via Milazzo.

Verranno inoltre garantite le consuete operazioni di pulizia e spazzamento straordinario delle strade in preparazione dell'appuntamento.

Per chiunque voglia richiedere il proprio pass per i settori in spiaggia, può farlo attraverso il modulo online

Per le persone con disabilità è stata predisposta un’area dedicata presso la Spiaggia Libera Tutti, nei pressi di piazzale Boscovich, con possibilità di accesso insieme a un accompagnatore.

Prenotazioni

Per informazioni sono attivi anche i canali dedicati:

e-mail: [email protected]

telefono: 0541 1835170

WhatsApp: +39 353 413 4163