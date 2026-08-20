Papa Leone XIV a San Marino: gestione rifiuti, navette, trasporti e servizi sanitari

Sabato 22 agosto modifiche alla viabilità e ai servizi: cassonetti rimossi lungo il percorso, navette gratuite per i fedeli e variazioni per bus e funivia

In vista della visita di Papa Leone XIV a San Marino, sabato 22 agosto, AASS l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica alcune modifiche temporanee ai servizi di igiene urbana e trasporto pubblico, legate alle limitazioni alla viabilità e alle esigenze di sicurezza.

Rifiuti

I cassonetti lungo il percorso interessato dal passaggio del Papa, da Torraccia a Domagnano e lungo la Superstrada, fino alla rotatoria di Borgo Maggiore, saranno rimossi dal pomeriggio di venerdì 21 agosto e riposizionati progressivamente nel pomeriggio di sabato. Nelle zone di Domagnano, Borgo Maggiore e San Marino Città saranno temporaneamente rimossi anche i cestini.

Nel Centro Storico di San Marino Città, la raccolta prevista per sabato sarà effettuata entro le 7 del mattino. Per questo, i rifiuti potranno essere esposti eccezionalmente dalla sera di venerdì, dopo la chiusura delle attività. Dopo il passaggio degli operatori non sarà più possibile lasciare rifiuti sul suolo pubblico e non sono previsti altri ritiri durante la giornata.

La stessa procedura sarà applicata nel Centro Storico di Borgo Maggiore, dove la raccolta terminerà entro le 7 di sabato.

Trasporto pubblico e navette

Per facilitare gli spostamenti dei fedeli saranno attivate navette gratuite verso il Piazzale delle Nazioni Unite di San Marino Città.

Per Domagnano e Serravalle, il punto di raccolta sarà il parcheggio davanti al Multieventi, in via Rancaglia, con partenze alle 6.45 e alle 7.45 e rientri alle 13.30 e alle 14.30.

Per Faetano e Montegiardino sarà utilizzata la linea 3D, con partenza anticipata di un'ora e arrivo previsto alle 7.50. Il rientro dal Piazzale delle Nazioni Unite è fissato alle 14.15.

Per Acquaviva sarà attiva la linea 2 secondo il normale orario, con una sola variazione: il rientro delle 13.05 dal P9 sarà posticipato alle 13.30.

Per Chiesanuova, la linea 2 sarà deviata verso Fiorentino, con punto di raccolta in via XXI Settembre 76, nel piazzale davanti alla ditta Prina Termoidraulica.

Le linee 4, 7 e 47 manterranno gli orari abituali, ma fino alle 16 avranno capolinea al P2B invece che al Piazzale delle Nazioni Unite. Inoltre, durante le chiusure della Superstrada, previste indicativamente tra le 9 e le 9.30 e tra le 12 e le 12.30, potranno essere effettuate deviazioni.

Il trasporto a chiamata sarà operativo dalle 14 all'1, mentre la funivia, fino alle 13, sarà riservata ai fedeli muniti di pass. Dalle 13 riprenderà il servizio ordinario, con corse ogni 15 minuti fino alle 00.45.

AASS invita quindi cittadini, attività e utenti del trasporto pubblico a organizzare con anticipo spostamenti e conferimento dei rifiuti, considerando le modifiche previste per la giornata di sabato.

Servizi sanitari

Anche i servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale resteranno regolarmente attivi. Per l'occasione sono stati predisposti, insieme alle autorità, presidi ed équipe sanitarie dedicate alle eventuali emergenze, con personale e mezzi aggiuntivi. Le misure non incideranno sulla normale attività rivolta alla cittadinanza.

Le limitazioni alla circolazione potrebbero però rendere più difficili gli spostamenti verso l'Ospedale di Stato, soprattutto dalle zone lato monte e dalle aree interessate dalle chiusure. Chi ha visite, esami o altre prestazioni programmate sabato 22 agosto è quindi invitato a verificare in anticipo i percorsi disponibili e le eventuali alternative.

Nel caso non fosse possibile raggiungere l'ospedale, bisognerà contattare tempestivamente il servizio interessato per comunicare l'assenza e consentire la riprogrammazione dell'appuntamento.

Sabato mattina resteranno aperti il Centro Sanitario di Murata e i Centri Sanitari di Borgo Maggiore e Serravalle, insieme agli altri servizi territoriali normalmente operativi.

Una variazione riguarda invece la Farmacia di Città, in via Donna Felicissima 21, che resterà chiusa al pubblico nella mattinata e riaprirà alle 13, con servizio fino alle 19.30. Per tutta la giornata sarà comunque disponibile il distributore automatico h24 di parafarmaci, con teleassistenza di un farmacista.

L'invito, per cittadini e utenti dei servizi, è a programmare con anticipo gli spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità e delle indicazioni diffuse dalle autorità.