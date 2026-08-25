Papa Leone XIV al Meeting, oltre 4.700 citazioni in tre giorni

La visita del Pontefice ha conquistato grande attenzione su stampa, web, radio, tv e social

La partecipazione di Papa Leone XIV al Meeting di Rimini ha ottenuto un'ampia risonanza mediatica e social, con oltre 4mila citazioni complessive in appena 3 giorni su media giornalistici italiani e contenuti online in lingua italiana: 2.630 articoli tra stampa e web, 1.112 post social e 1.013 citazioni radio-TV. E' quanto fotografato da Volocom ripreso da Ansa: una percezione positiva, con ammirazione, gioia e curiosità tra le emozioni più ricorrenti. In occasione della propria partecipazione al Meeting di Rimini, dove è presente con VoloEasyReader, l'edicola digitale gratuita integrata nell'app ufficiale della manifestazione, Volocom presenta una prima analisi sulla risonanza mediatica e sulla percezione della visita di Papa Leone XIV, avvenuta il 22 agosto. In soli tre giorni, dal 21 al 23 agosto, la presenza del Pontefice al Meeting ha generato complessivamente 4.755 citazioni sui media italiani e sulle piattaforme social: 2.630 articoli tra stampa e web, 1.112 post social in lingua italiana e 1.013 citazioni da parte di emittenti radiofoniche e televisive. Il picco si registra naturalmente il 22 agosto, giorno dell'arrivo di Papa Leone XIV alla Fiera di Rimini, con 1.506 articoli su stampa e web e 734 post social. Alla vigilia della visita, il 21 agosto, si contano invece 732 articoli e 217 post, mentre il 23 agosto le citazioni raggiungono quota 392 su stampa e web e 161 sui social. L'attenzione dei media giornalistici si è concentrata in modo particolare sulla figura del Pontefice: nel 69% degli articoli Papa Leone XIV rappresenta il protagonista principale del racconto, mentre nel restante 31% viene citato all'interno di contenuti più ampi dedicati al Meeting. La percezione che emerge è prevalentemente positiva sia sui media giornalistici sia sui social network. Le emozioni più frequentemente associate alla visita sono ammirazione, gioia e curiosità, alimentate soprattutto dai messaggi del Papa sulla pace, sulla centralità della persona, sul dialogo, sui giovani e sulla vicinanza ai più fragili. La componente negativa resta molto contenuta, pur risultando più visibile sui social: circa 2% dei contenuti, contro appena lo 0,2% su stampa e web. Anche l'analisi degli autori evidenzia il forte ruolo dell'informazione professionale. Sui social sono 580 i profili che hanno pubblicato contenuti relativi alla partecipazione del Papa. Considerando esclusivamente i macro influencer con almeno 100mila follower, circa l'82% appartiene al sistema.