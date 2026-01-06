Papa Leone XIV chiude la Porta Santa: si conclude il Giubileo 2025 dedicato alla speranza

Folla di fedeli in Piazza San Pietro e partecipazione delle più alte cariche dello Stato

Alle 9:41 di questa mattina, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro, che era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024, dando ufficialmente termine al Giubileo 2025, dedicato al tema della speranza.

Migliaia di fedeli si sono radunati in piazza per assistere alla cerimonia, alla quale hanno partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Per garantire la sicurezza degli eventi giubilari, il questore di Roma, Roberto Massucci, ha reso noto che sono stati impiegati oltre 70mila agenti delle forze dell’ordine, a tutela dei 33 milioni di pellegrini che hanno visitato Roma durante l’anno del Giubileo.

La chiusura della Porta Santa segna la fine di un anno straordinario di celebrazioni, riflessioni e pellegrinaggi, che hanno coinvolto fedeli provenienti da tutto il mondo, unendo spiritualità e partecipazione collettiva in uno dei momenti più significativi della vita della Chiesa cattolica.