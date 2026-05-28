Papa Leone XIV in visita a San Marino-Montefeltro il 22 agosto
La Diocesi accoglie con “gioia e gratitudine” l’annuncio del viaggio apostolico: il vescovo Beneventi parla di “dono immenso”
La Diocesi di San Marino-Montefeltro accoglie “con profonda gioia e viva gratitudine” la notizia della visita di Papa Leone XIV, prevista per la mattinata del 22 agosto, definita un evento di grande rilevanza spirituale ed ecclesiale per l’intera comunità.
“Siamo di fronte a un dono immenso, una carezza della Provvidenza che giunge in un momento storico nel quale tutti avvertiamo il bisogno di ritrovare ragioni forti per sperare e camminare insieme”, ha dichiarato il vescovo S.E. Mons. Domenico Beneventi.
Il presule ha poi espresso, a nome della Diocesi, “il nostro grazie più sincero e filiale” al Santo Padre, sottolineando la vicinanza del Pontefice a una Chiesa locale che unisce la Repubblica di San Marino alle comunità delle aree interne.
La Diocesi definisce la visita un segno concreto di “vicinanza, consolazione e speranza”, inserendola nel solco delle precedenti visite papali di Giovanni Paolo II nel 1982 e Benedetto XVI nel 2011.