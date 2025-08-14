Papa Leone XIV riceverà “Noi Siamo Chiesa” al Giubileo di ottobre

L’associazione, nota per le sue posizioni su tematiche Lgbt e ordinazione femminile, parteciperà per la prima volta a un evento ufficiale in Vaticano

I rappresentanti del movimento internazionale Noi Siamo Chiesa parteciperanno, dal 24 al 26 ottobre, al Giubileo delle équipe sinodali in Vaticano. L’invito, giunto dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, segna una novità significativa, considerando che l’associazione è spesso stata in disaccordo con la Santa Sede su questioni quali i diritti delle persone Lgbt, l’ordinazione delle donne, il matrimonio dei sacerdoti e le riforme economiche nella Chiesa.

Durante i giorni del Giubileo, i membri del movimento attraverseranno la Porta Santa e, come riferito dal portale ufficiale di informazione vaticana, avranno anche un incontro con Papa Leone XIV.

Nel frattempo, il 6 settembre si terrà il pellegrinaggio dei cristiani Lgbtq, inserito nel calendario ufficiale del Giubileo. Per questa occasione, al momento, non è previsto un incontro diretto con il Pontefice, anche se l’eventualità non viene esclusa.