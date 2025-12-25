Papa Leone XIV: “Un’economia distorta tratta gli uomini come merci”

Prima Messa di Natale del Pontefice. A Betlemme i fedeli tornano a celebrare dopo due anni. Pizzaballa: “Il Natale ci chiama alla giustizia e alla solidarietà”

Papa Leone XIV ha presieduto nella notte la sua prima Messa di Natale, lanciando un forte messaggio contro le disuguaglianze e le logiche di dominio che segnano il mondo contemporaneo. Nell’omelia, il Pontefice ha denunciato con parole nette una “economia distorta che induce a trattare gli uomini come merci”, contrapponendo a questa visione la scelta di Dio di farsi uomo per restituire dignità e libertà all’umanità.

«Mentre l’uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo – ha affermato il Papa – Dio sceglie di farsi uomo per liberarci da ogni schiavitù». Un messaggio che richiama al cuore del Natale come tempo di conversione, giustizia e attenzione agli ultimi.

Prima della celebrazione, nonostante la pioggia, Papa Leone XIV ha sorpreso i fedeli uscendo in piazza per salutarli personalmente, ricevendo un’accoglienza calorosa e commossa.

Intanto, a Betlemme, centinaia di fedeli si sono riuniti nella Chiesa della Natività per celebrare il Natale, tornato a essere vissuto in modo pieno dopo oltre due anni difficili. Le strade della città palestinese si sono animate con sfilate, musica e momenti di preghiera.

Durante l’omelia, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha sottolineato il significato profondo della festa: «Il Natale ci invita a guardare oltre la logica del dominio, a riscoprire il potere dell’amore, della solidarietà e della giustizia». Un messaggio che, da Roma a Betlemme, ha unito i fedeli nel segno della speranza.