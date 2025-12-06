Parcheggi a Cattolica, Casonato (FdI) denuncia: “Situazione insostenibile per i cittadini e il commercio”

"Le attività commerciali stanno chiudendo una dopo l'altra. Il Comune non fa nulla per arginare questa emorragia"

"La gestione fallimentare dei parcheggi a Cattolica ha esaurito la pazienza dei residenti e sta uccidendo il commercio", Laura Casonato, Coordinatore Comunale di Fratelli d'Italia, alza i toni contro l'Amministrazione.

"I cittadini sono stanchi di questa situazione, sono stanchi di prendere contravvenzioni e di essere costretti a fare tantissima strada per accedere al centro," aggiunge. "Senza posti gratuiti e con una vera e propria 'caccia alle streghe' per le multe, i cittadini preferiscono rifugiarsi nei centri commerciali altrove."

Casonato denuncia la situazione anche in vista del Natale: "Andare a fare spese in centro a Cattolica è diventato ultra problematico. Vogliamo poi parlare dell’assurdità degli abbonamenti? C’è chi paga un abbonamento annuale e non ha garanzia di trovare posto. È un costo inutile e un fallimento strutturale, un'Amministrazione che è solo a caccia di soldi e non offre soluzioni."

Il monito finale è severo: "Questa inerzia e l'assenza di soluzioni concrete non faranno altro che portare a ulteriori e più gravi conseguenze."