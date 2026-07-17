Parcheggi a Rimini, dopo il "Tripoli" dal 2027 si lavora in altre due aree: ecco quali

Il primo progetto a partire sarà l’ampliamento di circa 70/80 posti auto del Medaglie d’oro, poi l’ampliamento del parcheggio Chiabrera

Con l'apertura del parcheggio Tripoli in piazza Marvelli, a Rimini si aggiungono 320 nuovi posti auto in zona mare. L'inaugurazione è occasione per l'amministrazione comunale per tracciare il bilancio relativamente agli stalli di sosta a disposizione di cittadini e turisti: "Oltre alle centinaia di stalli presenti lungo le arterie di collegamento o afferenti ai Viali e al parco del mare, la zona a mare della ferrovia è servita dalle aree di sosta a ridosso di piazzale Fellini e dal parcheggio Medaglie d’oro, a due passi da piazzale Kennedy. Più a sud, sempre a ridosso del mare, è funzionante da due stagioni il parcheggio nell’area delle pertinenze dell’ex colonia Murri a Bellariva, una sessantina di posti auto e circa 250 posti per ciclomotori". A questi si aggiungono i parcheggi privati dell'hotel Savoia su viale Vespucci e quello di via Tripoli.

In zona stazione, invece, a monte della ferrovia si trovano il parcheggio Settebello riaperto a maggio, il Metropark da 300 posti e il parcheggio Clementini da 220 stalli. Subito più a monte della ferrovia, verso sud il parcheggio Chiabrera (zona Lagomaggio/Bellariva).

Per il futuro, l'amministrazione annuncia: "Realizzeremo nella zona mare una cintura di parcheggi in corrispondenza delle principali fermate del Metromare, progetto finanziato dai fondi assegnati a Pmr dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Il primo progetto a partire sarà l’ampliamento di circa 70/80 posti auto del Medaglie d’oro, che arriverà a 240 posti. Chiusa la conferenza dei servizi, in autunno si chiuderà la progettazione esecutiva, con avvio lavori nel 2027. Timing simile per l’ampliamento del parcheggio Chiabrera a servizio della fermata Toscanini del Metromare, con l’aumento di 130 stalli, dotazione totale 450".