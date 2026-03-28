Parcheggi a Santarcangelo, sindaco rassicura: "Per ogni stallo tolto, ne mettiamo un nuovo"

L'amministrazione comunale: "Sosta tema da legare a qualità urbana e sviluppo economico"

A Santarcangelo continua a tenere banco il tema dei parcheggi, dopo l'intervento di Confesercenti. L'amministrazione comunale assicura che il tema sia una priorità, nell'ambito di una visione integrata della città che tenga conto anche della qualità urbana e dello sviluppo economico. Il tema della sosta, osserva l'amministrazione, non può ridursi a una "polemica incalzante e talvolta pretestuosa", tanto più, precisa, che non sia stato eliminato un solo posto auto in centro. "Non si ha l'intenzione di toglierne e tutti i ragionamenti su eventuali nuove pedonalizzazioni prevedono che ogni stallo perso venga sostituito da uno nuovo".

"In questo quadro si colloca il lavoro in corso per la definizione del Piano urbanistico generale, che richiede un approccio sistemico e di lungo periodo. Le analisi e i dati necessari sono già disponibili e strutturati, in particolare attraverso il Piano urbano della mobilità sostenibile, che costituisce una base conoscitiva solida per orientare le scelte. Sono note e attentamente monitorate le esigenze delle attività economiche e proprio per questo, la materia sarà affrontata all’interno di una cornice progettuale più ampia, quale appunto lo sviluppo dell’Hub urbano, strumento pensato per rafforzare l’attrattività, l’accessibilità e la qualità complessiva del sistema commerciale e dei servizi", osserva l'amministrazione comunale.

Sul tema sosta, verrà dunque aperto un tavolo di confronto con la Fondazione Francolini Franceschi per il parcheggio Francolini, e saranno fatti ragionamenti su parcheggi scambiatori per il centro cittadino, con una maggior integrazione e segnalazione delle aree di sosta ai limiti della cintura urbana come l’Area Campana, lo stesso Francolini, la Stazione.

"Allo stesso tempo, sono chiare le esigenze della comunità residente e del tessuto produttivo, che costituiscono un elemento fondamentale dell’identità e della continuità economica di Santarcangelo. L’obiettivo dell’amministrazione è armonizzare questi diversi bisogni, favorendo una convivenza sempre più equilibrata tra chi vive, lavora e frequenta la città. In questa ottica rientrano anche i discorsi sulla gestione dei rifiuti: temi su cui gli assessorati competenti presenteranno a breve una presa di posizione coordinata, con misure che saranno definite e comunicate entro l’inizio della stagione estiva", chiosa l'amministrazione.